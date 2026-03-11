بوكا جونيورز يكشف عن مشروع توسعة «البومبونيرا»

بوينس آيرس (أ ب)

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني توسيع سعة ملعبه الأيقوني «بومبونيرا»، في أكبر عملية تجديد تشهدها مسيرته الممتدة لما يقارب 90 عاماً، وذلك بعدما قدم غريمه الأزلي ريفر بليت مشروعاً لتغطية ملعبه «مونومنتال».

ستتراوح تكلفة التجديدات لملعب بوكا جونيورز بين 50 و60 مليون دولار، وسترفع سعة الملعب من 57 ألفاً إلى 80 ألف متفرج. وأوضح بوكا جونيورز في تقديمه الملخص التنفيذي للمشروع لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء «لن ننقل ملعب بومبونيرا أو نبني ملعباً جديداً، بل سيتم توسيعه مع الحفاظ على هويته». وقبل شهرين أعلن نادي ريفر بليت عن خطط لبناء سقف لملعبه وتوسيع سعته لتتجاوز 100 ألف متفرج استعداداً لاحتضان كأس العالم 2030.

وسيستضيف ملعب مباريات مونديال 2030 في أول نسخة لكأس العالم تقام في ست دول من ثلاث قارات مختلفة، وهي الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي من أميركا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال من أوروبا والمغرب من أفريقيا. وأعلن نادي بوكا جونيورز أن أعمال البناء ستبدأ خلال كأس العالم 2026 وتستمر حتى 2028 على الأقل.