تعرف على تفاصيل «المادة 6» التي تهدد إيران بالعقوبات حال الانسحاب من المونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

مع تصعيد المنتخب الإيراني وتهديده بالانسحاب من المشاركة في كأس العالم 2026، المقررة الصيف المقبل في أميركا وكندا والمكسيك، يفتح «الاتحاد الرياضي» ملف المادة 6 من لائحة كأس العالم، والتي تعالج الموقف المترتب على انسحاب أي منتخب وآلية استبداله وفق المواد 6 على 2 التي تنص، على أن أي اتحاد عضو مشارك ينسحب من بطولة كأس العالم 2026 قبل 30 يوماً أو أكثر من المباراة الأولى في النهائيات، يتعرض لغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف فرنك سويسري، يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر لجنة الانضباط، أما إذا حدث الانسحاب قبل أقل من 30 يوماً من المباراة الأولى للبطولة، فتُفرض غرامة لا تقل عن 500 ألف فرنك سويسري.

كما يلتزم أي اتحاد ينسحب من البطولة في أي وقت برد جميع المبالغ، التي حصل عليها من «فيفا» لتغطية تحضيرات المنتخب، إضافة إلى أي مساهمات مالية أخرى مرتبطة بالبطولة.

وفي حال عدم قبول مشاركة اتحاد عضو، أو استبعاده، أو انسحابه بعد انطلاق البطولة، يحق للجنة الانضباط في «فيفا» فرض إجراءات تأديبية إضافية، مع الأخذ في الاعتبار توقيت الانسحاب أو الاستبعاد، ومدى جسامة المخالفة التي أدت إلى ذلك، وأي ظروف مخففة أو عوامل ذات صلة.

وقد تشمل العقوبات التأديبية استبعاد الاتحاد المعني من مسابقات «فيفا» اللاحقة و أو استبداله باتحاد عضو آخر. كما يجوز لمجلس «فيفا» أو اللجنة المختصة اتخاذ قرار باستبدال الاتحاد المعني باتحاد آخر.

ونصت المادة 6.4 على أنه إذا انسحب اتحاد عضو مشارك من البطولة بعد انطلاقها، أو كان سلوكه سبباً في عدم إقامة مباراة أو إلغائها، فيجوز لمجلس «فيفا» أو اللجنة المختصة إلزامه بتعويض «فيفا» أو الجهة المنظمة المحلية، أو أي اتحاد مشارك آخر عن النفقات التي تكبدتها نتيجة ذلك.

كما قد يُطلب من الاتحاد المعني دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بـ«فيفا» أو الجهة المنظمة المحلية أو أي اتحاد عضو آخر، وفي هذه الحالة يفقد الاتحاد المعني أيضاً أي حق في الحصول على عوائد مالية من «فيفا» أو الجهة المنظمة المحلية.

أما المادة 6.7، فنصت على «إذا انسحب اتحاد عضو مشارك أو تم استبعاده من بطولة كأس العالم 2026، فإن (فيفا) هو الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي وفق تقديره الكامل، وله اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا، كما يحق لفيفا استبدال الاتحاد المنسحب باتحاد عضو آخر».