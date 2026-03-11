الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

قرعة كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة تضع 8 أندية في سباق اللقب

قرعة كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة تضع 8 أندية في سباق اللقب
11 مارس 2026 23:22

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أسفرت قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة لموسم 2025 - 2026، التي سُحبت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، عن مشاركة ثمانية أندية هي: النصر، بني ياس، حتا، عجمان، شباب الأهلي، الوصل، العين، والجزيرة.
ويشهد الدور ربع النهائي، الذي ينطلق الثلاثاء 31 مارس الجاري، أربع مواجهات تجمع النصر والجزيرة على صالة نادي العين، وشباب الأهلي مع العين على صالة نادي الجزيرة، وبني ياس مع الوصل على صالة نادي العين، فيما يلتقي حتا مع عجمان على صالة نادي الوصل.
ويلتقي في الدور نصف النهائي، المقرر الثلاثاء 7 أبريل المقبل، الفائز من مواجهة النصر والجزيرة مع المتأهل من شباب الأهلي والعين، فيما يلعب الفائز من لقاء بني ياس والوصل مع المتأهل من مباراة حتا وعجمان.
وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، المقررة على صالة نادي العين يوم 17 أبريل المقبل.
وشهد الموسم الجاري تتويج النصر بلقب كأس الاتحاد، أولى بطولات الموسم، بعد فوزه على بني ياس بثلاثة أشواط في المباراة الفاصلة، قبل أن يضيف إلى رصيده لقب دوري الرجال للكرة الطائرة بعد تفوقه على الجزيرة 3-1 في المباراة الفاصلة التي أُقيمت على صالة نادي العين.

كأس رئيس الدولة
العين
شباب الأهلي
الجزيرة
النصر
