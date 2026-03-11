الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
خماسية شباب الأهلي تعيده إلى صدارة «دوري أدنوك»

خماسية شباب الأهلي تعيده إلى صدارة «دوري أدنوك»
11 مارس 2026 23:36

معتصم عبدالله (دبي)
استعاد شباب الأهلي صدارة «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم مؤقتاً، بفوزه الكبير على ضيفه كلباء 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد راشد بدبي ضمن الجولة 19.
وأنهى «الفرسان» الشوط الأول متقدمين بهدف محمد جمعة المنصوري في الدقيقة 36، بعدما استغل خطأ حارس كلباء حمد المنصوري، ليستخلص الكرة ويودعها الشباك معلناً الهدف الأول.
وفي الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض أفضليتهم، وأضاف كوان سانتوس الهدف الثاني في الدقيقة 46 من تمريرة يوري سيزار، قبل أن تتعقد مهمة الضيوف بطرد مهاجمهم سيكو بابا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 51.
واستثمر شباب الأهلي النقص العددي في صفوف كلباء، فعزز تقدمه بالهدف الثالث عبر يوري سيزار في الدقيقة 55، بعدما تابع كرة أبعدها دفاع الضيوف، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 58 مترجماً تمريرة زميله كارتابيا.
وأكد البديل سردار أزمون تفوق «الفرسان» بتسجيله الهدف الخامس من كرة رأسية في الدقيقة 77، مستفيداً من عرضية كارتابيا من ركلة ركنية، في المقابل قلّص المدافع الفنزويلي رينيه رينكون الفارق بتسجيله هدف كلباء الوحيد من مقصية رائعة في الدقيقة 79.
ورفع شباب الأهلي، الذي عاد إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين أمام الوصل والوحدة بالنتيجة نفسها 1-1، رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً بفارق نقطتين أمام العين، الذي يلتقي ضيفه الوصل مساء الخميس في ختام مباريات الجولة 19.
في المقابل، تجمد رصيد كلباء عند 20 نقطة في المركز التاسع، بعدما تكبد خسارته الـ14 في مواجهاته أمام شباب الأهلي، دون أن يحقق أي فوز خلال 22 مباراة جمعت الفريقين في دوري المحترفين.

