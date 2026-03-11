الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يعود من الشارقة بثنائية و3 نقاط

النصر يعود من الشارقة بثنائية و3 نقاط
11 مارس 2026 23:37

علي معالي (الشارقة)
عاد النصر بـ 3 نقاط غالية، من الإمارة الباسمة، بفوزه على الشارقة 2-1، في مباراة الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع النصر رصيده إلى 26 نقطة محتلاً المركز السادس، في حين توقف الشارقة عند 20 نقطة في المركز الثامن، سجل للعميد لوكا ميليفويفيتش في الدقيقة 30 من ضربة جزاء، وعبدالله توري في الدقيقة 68، بينما سجل هدف الشارقة عثمان كمارا في الدقيقة 81.
واستحق النصر الفوز بنقاط المباراة حيث فرض خطورته وجديته وأكيد رغبته مبكراً في تحقيق الفوز.
وضغط الشارقة من البداية عبر طرفي الملعب مع الاستحواذ على الكرة، ورغم سيطرته أهدر النصر فرصة التقدم، عندما أطلق توري كرة في الدقيقة 21 ارتطمت في عارضة عادل الحوسني، في إشارة أولى لخطر هجوم "العميد".
واستمرت أخطاء دفاعات الشارقة، حيث تباطئ خالد الظنحاني في إبعاد كرة من داخل منطقة الجزاء ليخطئ عادل الحوسني في التعامل معها، ليحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للنصر، سجل منها لوكا ميليفويفيتش هدف التقدم في الدقيقة 30.
ومع بداية الشوط الثاني دفع مدرب الشارقة بالمهاجم سالدانا بدلاً من فراس بالعربي، واستقر مدرب النصر على نفس تشكيلة الشوط الأول، وينجح عبدالله توري في الاستفادة من خطأ دفاعي آخر للشارقة، ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 68، قبل أن ينجح البديل عثمان كمارا في تقليص الفارق في الدقيقة 81، لتنتهي المباراة للنصر 2-1.

