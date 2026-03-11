التعادل السلبي يحسم مواجهة خورفكان ودبا

فيصل النقبي (خورفكان)

تعادل فريق خورفكان مع دبا من دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي بمدينة خورفكان، ضمن مباريات الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة اتسمت بالحذر الدفاعي من الجانبين وقلة الفرص الخطرة على المرميين.

وحاول الفريقان الوصول إلى الشباك خلال مجريات المباراة، إلا أن التنظيم الدفاعي وتألق الحارسين حال دون تسجيل أي أهداف، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي ويحصل كل فريق على نقطة واحدة.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد خورفكان 20 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي دبا في مركزه الأخير برصيد 14 نقطة، ليبقى الفريقان في دائرة المنافسة على البقاء بدوري أدنوك للمحترفين خلال الجولات المهمة القادمة.