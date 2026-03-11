الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة خورفكان ودبا

التعادل السلبي يحسم مواجهة خورفكان ودبا
11 مارس 2026 23:39

فيصل النقبي (خورفكان)
تعادل فريق خورفكان مع دبا من دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي بمدينة خورفكان، ضمن مباريات الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة اتسمت بالحذر الدفاعي من الجانبين وقلة الفرص الخطرة على المرميين.
وحاول الفريقان الوصول إلى الشباك خلال مجريات المباراة، إلا أن التنظيم الدفاعي وتألق الحارسين حال دون تسجيل أي أهداف، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي ويحصل كل فريق على نقطة واحدة.
وبهذه النتيجة أصبح رصيد خورفكان 20 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي دبا في مركزه الأخير برصيد 14 نقطة، ليبقى الفريقان في دائرة المنافسة على البقاء بدوري أدنوك للمحترفين خلال الجولات المهمة القادمة.

أخبار ذات صلة
النصر يعود من الشارقة بثنائية و3 نقاط
خماسية شباب الأهلي تعيده إلى صدارة «دوري أدنوك»
دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
آخر الأخبار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 6 صواريخ باليستية و7 صواريخ جوالة و39 طائرة مسيرة
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 6 صواريخ باليستية و7 صواريخ جوالة و39 طائرة مسيرة
12 مارس 2026
حمدان بن زايد يقف على سير برامج الهلال الأحمر الرمضانية داخل الدولة وخارجها
علوم الدار
حمدان بن زايد يقف على سير برامج الهلال الأحمر الرمضانية داخل الدولة وخارجها
12 مارس 2026
قرقاش: إدانة مجلس الأمن اعتداءات إيران تعكس موقفاً دولياً واضحاً
قرقاش: إدانة مجلس الأمن اعتداءات إيران تعكس موقفاً دولياً واضحاً
12 مارس 2026
«الريشة الطائرة» يجهز ريان ملحان لأولمبياد داكار للشباب
الرياضة
«الريشة الطائرة» يجهز ريان ملحان لأولمبياد داكار للشباب
12 مارس 2026
هافرتس ينقذ أرسنال من الخسارة أمام ليفركوزن في «الأبطال»
الرياضة
هافرتس ينقذ أرسنال من الخسارة أمام ليفركوزن في «الأبطال»
12 مارس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©