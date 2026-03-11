الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
يوفنتوس يغازل مدافع بورنموث

يوفنتوس يغازل مدافع بورنموث
11 مارس 2026 23:41

روما (د ب أ)
أرسل نادي يوفنتوس الإيطالي عرضاً مكتوباً للتعاقد مع الأرجنتيني ماركوس سينيسي مدافع بورنموث الإنجليزي في صفقة انتقال حر. وأشارت تقارير إلى أن يوفنتوس اتخذ خطوة رسمية من أجل التعاقد مع سينيسي في انتقال حر، من النادي الإنجليزي. ووفقاً لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالي، فإن النادي الإيطالي أرسل للمدافع عرضاً مكتوباً. ولطالما كان سينيسي هدفاً تعاقدياً بالنسبة لداميان كومولي، مدير نادي يوفنتوس، علماً بأن المحادثات بين ممثلي اللاعب والنادي الإيطالي قد بدأت قبل أسابيع. وبحسب التقارير، فإن سينيسي يواجه إغراءات للانضمام إلى يوفنتوس، لكن النادي ليس هو الوحيد المهتم بالتعاقد معه، ومن المتوقع أن يتلقى اللاعب المزيد من العروض خلال الأسابيع القليلة المقبلة في ظل قرب انتهاء عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل. لكن على الرغم من ذلك، فإن يوفنتوس قام بخطوة أولى للأمام، ويأمل في أن يكون في وضعية جيدة للتعاقد مع قلب الدفاع سينسي (28 عاماً).
وفتح نادي يوفنتوس أيضاً خطوط اتصال مع لاعبين آخرين للانضمام للفريق في صفقات حرة، على غرار البرتغالي بيرناردو سيلفا «مانشستر سيتي»، والألماني ليون جورتسكا «بايرن ميونيخ»، والتركي زكي شيليك «روما».

