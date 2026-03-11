الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

يوفنتوس يستعيد فلاهوفيتش بعد غياب 4 أشهر

يوفنتوس يستعيد فلاهوفيتش بعد غياب 4 أشهر
12 مارس 2026 00:21

تورينو (د ب أ)
شارك الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، في حصة تدريبية كاملة، ليؤكد جاهزيته للعودة للملاعب بعد غياب دام حوالي أربعة أشهر. كان فلاهوفيتش قد أصيب خلال مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي يوم 29 نوفمبر الماضي، وأظهرت الفحوص معاناته من تمزق شديد في وتر العضلة المقربة الطويلة اليسرى.
وكانت هناك مخاوف من غياب اللاعب الصربي لمدة خمسة أشهر، لكنه أكد جاهزيته للمشاركة في المباريات بالجولة القادمة. وشارك فلاهوفيتش في الحصة التدريبية كاملة مع زملائه في يوفنتوس، ومن المتوقع انضمامه لقائمة الفريق عند مواجهة مضيفه أودينيزي. وذكرت شبكة «فوتبول إيطاليا» أن فلاهوفيتش سجل هدفاً في مباراة تجريبية اليوم، مما يؤكد تحسن حالته.
وفي الموسم الجاري، سجل دوشان فلاهوفيتش 6 أهداف مع تمريرتين حاسمتين في 17 مباراة بجميع المسابقات، وذلك قبل إصابته. ويترقب فلاهوفيتش مصيره في المباريات العشر المتبقية من الموسم الجاري، حيث ينتهي تعاقده مع يوفنتوس في 30 يونيو.

