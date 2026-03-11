المنصوري ينضم إلى الجهاز الفني لــ«أبوظبي للزوارق السريعة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق أبوظبي للزوارق السريعة عن انضمام ماجد المنصوري إلى الجهاز الفني للفريق في منصب مساعد المدير الفني، في خطوة تعكس توجُّه الفريق للاستفادة من خبرات الكوادر الوطنية التي ارتبطت بتاريخ الفريق ومسيرته في سباقات الزوارق السريعة.

ويُعدّ المنصوري من الأسماء التي ارتبطت ببدايات الفريق، حيث كان أحد قدامى المتسابقين ونجومه في المراحل الأولى، وشارك في العديد من المنافسات والرياضات البحرية المختلفة، مما أكسبه خبرة ميدانية واسعة في عالم السباقات البحرية.

ويمثّل انضمام المنصوري إضافة مهمّة للجهاز الفني، لما يمتلكه من معرفة عميقة بتفاصيل سباقات الزوارق السريعة ومتطلباتها الفنية، إلى جانب خبرته الطويلة التي اكتسبها من خلال مشاركاته السابقة مع الفريق في مختلف البطولات.

ويأتي هذا التعيين ضمن رؤية فريق أبوظبي للزوارق السريعة لتعزيز منظومته الفنية والإدارية بكفاءات تمتلك الخبرة والتجربة، بما يسهم في دعم مسيرة الفريق ومواصلة حضوره القوي في البطولات العالمية.