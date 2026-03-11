بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية.. «النخبة» ترسم لوحة الريشة الطائرة والمطارحة على خط الانطلاق

معتز الشامي (أبوظبي)

سيطر لاعبو إندونيسيا على منصة التتويج في ختام منافسات فئة الرجال للريشة الطائرة، ضمن فعاليات بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، التي تُقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتُجرى منافساتها في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وسط مشاركة 16 لعبة في أكبر تجمع للألعاب الرياضية في مكان واحد خلال الشهر الفضيل.

ونجح رزا رمضان، من إندونيسيا، في الفوز بالميدالية الذهبية في ختام منافسات الرجال، فيما جاء مواطناه ريهان علم شاه وإلهام في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتميّزت منافسات الريشة الطائرة بكونها مخصّصة لفئة النخبة، وشارك فيها 62 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، بواقع 46 لاعبة و16 لاعبة، حيث تمت إقامة منافسات لفئتي الرجال والسيدات.

وتواصلت منافسات المواي تاي، التي تشهد مشاركة كبيرة من اللاعبين الواعدين، ووسط تفاعل جماهيري على المدرجات، حيث تقام حالياً منافسات الفئات السنية، وسط تميُّز من لاعبي الإمارات.

وعبّر مروان النعيمي، المدير الفني في اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عن تقديره لجهود المنظمين على دعم إقامة منافسات المواي تاي في هذه البطولة المتميزة على كافة الأصعدة، وأوضح أنها وفّرت للاتحاد فرصة لتجهيز لاعبي الفئات السنية، خصوصاً مع ترقُّب المشاركة في بطولة المدارس يونيو المقبل في ماليزيا، وجاءت هذه المنافسات لتخدم هذه التحضيرات ورفع المستويات والاحتكاك واكتشاف مواهب جديدة.

وأكد النعيمي، أن الإقبال جيد للغاية مع مشاركة أكثر من 250 لاعباً من الفئات السنية، كما تُعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها فئة 7 و8 سنوات في هذه البطولة، بالإضافة لأهمية رفع احتكاك فئة 9 و10 سنوات، مما جعل الأهداف تتحقق في دمج هذه الفئات العمرية للبراعم.

على صعيد آخر، تتواصل اليوم، منافسات البطولة، بانطلاق منافسات مصارعة المطارحة، التي تقام لمدة يومين، وتُعدّ هذه الرياضة جزءاً من الموروث الشعبي لدولة الإمارات، وكانت تُمارس في المناسبات والفعاليات المجتمعية والثقافية، وتركّز على تقنيات الإسقاط، ويهدف المصارع إلى طرح خصمه أرضاً وتثبيته للفوز بالمواجهة.

وسعى اتحاد المصارعة إلى دمج هذه الرياضة في المصارعة الحديثة، حيث تتواجد في برنامج بطولاته السنوية، وتتميز بالإقبال من مختلف فئات المجتمع.

استقبلت البطولة، أمس الأول، عدداً من كبار الشخصيات، منهم مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة، وسعيد الملا، مدير عام شؤون تجربة المتعاملين دائرة التمكين الحكومي، وسالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان.