الريال يعبر السيتي بثلاثية ويقترب من ربع نهائي الأبطال

مدريد (د ب أ)

حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً عريضاً على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3 / صفر في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء أمس.

أحرز فيدريكو فالفيردي نجم وسط الريال الأهداف الثلاثة في الدقائق 20 و27 و42 من المباراة، التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو. بهذا الفوز العريض رد الريال اعتباره من الخسارة 1 / 2 على الملعب نفسه أمام مانشستر سيتي في مرحلة الدوري.

كما عزز الفريق الإسباني، الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 15 مرة، فرصه في التأهل لدور الثمانية قبل لقاء الإياب المقرر يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الاتحاد في إنجلترا.

لم يستغل السيتي تفوقه ومحاولاته الخطيرة في انطلاقة المباراة، حيث تصدى تيبو كورتوا حارس الريال لفرصة من أمام أنطوان سيمينيو بعد مرور ست دقائق، وسدد برناردو سيلفا بجوار القائم في الدقيقة 19، بل استفاد الفريق الإسباني من هشاشة دفاع الفريق الإنجليزي، وثغرة واضحة في الجبهة اليسرى التي شغلها اللاعب الشاب نيكو أوريلي، لينقذ الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس السيتي فرصة من انفراد تام أمام المغربي إبراهيم دياز.

وفي الدقيقة 20، مرر كورتوا كرة طولية إلى فالفيردي الذي مر من أوريلي، وانفرد بالمرمى ليتجاوز دوناروما ليسدد في الشباك ويمنح أصحاب الأرض هدف التقدم. ووسط ارتباك للفريق الإنجليزي سجل ريال مدريد هدفاً ثانياً بعد سبع دقائق من تمريرة بينية من فينيسيوس جونيور أكملها روبن دياز مدافع السيتي إلى فالفيردي، ليمهد الكرة لنفسه ويسدد بيسراه كرة استقرت على يسار دوناروما. وكاد الفريق الإنجليزي يقلص الفارق في الدقيقة 39 بضربة رأس لدياز بعد عرضية من برناردو سيلفا، قبل أن يجهز ريال مدريد على ضيفه بهدف ثالث سجله فالفيردي بمهارة رائعة ليكمل الهاتريك في الدقيقة 42، بعدما تسلم كرة بينية من دياز، ومر بمهارة من مارك جيهي قبل أن يسدد في شباك دوناروما. بدأ الشوط الثاني بإيقاع مثير ومحاولات خطيرة، حيث تصدى دوناروما لمحاولة من أمام دياز بعد مرور دقيقتين، وأضاع أوريلي فرصة محققة لتقليص الفارق في الدقيقة 48 بعد ركنية من زميله تيجاني ريندرز الذي شارك بديلا في الشوط الثاني، ولكن المدافع الشاب سدد الكرة في الشباك من الخارج بغرابة شديدة. وتصدى كورتوا لمحاولة جديدة أمام سيمينيو، لترتد الهجمة بركلة جزاء لفينيسيوس بعد عرقلة من دوناروما، ولكن الحارس الإيطالي صحح الخطأ وتصدى لركلة الجزاء التي سددها اللاعب البرازيلي، لتضيع فرصة هدف رابع لريال مدريد في الدقيقة 57. وبعدها هدد الريال مرمى منافسه بتسديدات خطيرة لفينيسيوس وأردا جولر، بينما لم تكن محاولات أوريلي وجيريمي دوكو وعمر مرموش كافية لهز شباك الريال، ليخرج بشباك نظيفة، ويضع قدماً أولى في دور الثمانية.