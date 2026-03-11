الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«سان جيرمان» يضع قدماً في «الثمانية الأوروبي» بخماسية تشيلسي

«سان جيرمان» يضع قدماً في «الثمانية الأوروبي» بخماسية تشيلسي
12 مارس 2026 02:50

باريس (د ب أ)
وضع فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب قدماً في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، عبر فوزه المثير على ضيفه تشيلسي الإنجليزي 5 /2، في ذهاب دور الـ.16.
وافتتح الجناح الفرنسي الشاب برادلي باركولا التسجيل مبكراً للفريق الفرنسي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك المدافع الفرنسي مالو جوستو التعادل للضيوف في الدقيقة 28.
وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي التقدم لباريس في الدقيقة 40، لينتهي النصف الأول بتقدم أصحاب الأرض 2 /1.
وفي الشوط الثاني، نجح لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز في تعديل النتيجة لتشيلسي في الدقيقة 57، لكن الإصرار الباريسي حسم اللقاء في الدقائق الأخيرة؛ حيث سجل لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا الهدف الثالث في الدقيقة 74.
وتوهج لبديل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقائق الاخيرة وسجل الهدفين الرابع والخامس لحامل اللقب، ليضع الفريق الفرنسي قدماً في دور الثمانية قبل رحلة الإياب إلى لندن.

