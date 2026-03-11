الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كوري يغيب عن ووريرز 10 أيام بسبب الركبة

كوري يغيب عن ووريرز 10 أيام بسبب الركبة
12 مارس 2026 03:09

سان فرانسيسكو(أ ف ب)
أعلن نادي جولدن ستايت ووريرز أن نجمه وهدافه ستيفن كوري، الغائب عن المباريات الـ15 الأخيرة للفريق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بسبب كدمة في الركبة اليمنى، سيبتعد لـ10 أيام إضافية على الأقل.
وأعاد الأطباء تقييم حالة الكدمة مؤكدين أن كوري يحقق تقدماً جيداً في التعافي، على أن يخضع لفحص جديد بعد 10 أيام.
ويواصل النجم، المتوَّج بلقب أفضل لاعب في الدوري مرتين وبلقب الدوري أربع مرات والذي سيبلغ 38 عاماً السبت، تدريباته الفردية على أرض الملعب في الأيام الأخيرة ويعتزم رفع وتيرة العمل.
وكان كوري خاض آخر مباراة له في 30 يناير ضد ديترويت بيستونز، ويبلغ معدله هذا الموسم 27.2 نقطة في المباراة، وهو الأفضل في صفوف فريقه.
وسيحرم ووريرز من خدماته في خمس مباريات إضافية على الأقل، إذ يحتل الفريق حاليا المركز التاسع في المنطقة الغربية مع سجل من 32 فوزاً و33 هزيمة.
وسيغيب كوري عن مواجهات مينيسوتا تمبروولفز ونيويورك نيكس وواشنطن وازاردز وبوسطن سلتيكس وديترويت بيستنونز، مع احتمال عودته في 21 مارس ضد أتلانتا.

