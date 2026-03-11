أرتيتا يشيد بردة فعل أرسنال أمام ليفركوزن

برلين (د ب أ)

أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا برد فعل فريقه أرسنال الإنجليزي بعد تأخره بهدف أمام باير ليفركوزن الألماني، لكنه لم يكن راضياً عن الطريقة التي استقبل بها فريقه هدفاً بعد أقل من دقيقة من بداية الشوط الثاني، رغم تحذيره اللاعبين من أسلوب الفريق المضيف في بداية المباراة.

وبعد شوط أول باهت، انطلق الفريق الألماني بقوة بعد الاستراحة، أجبرت رأسية مارتن تيرييه الحارس ديفيد رايا على التصدي لها بأطراف أصابعه بعد هجمة منظمة من ركلة البداية، وكان على أرسنال أن يستوعب الإشارة، لكنه لم يفعل، بعد لحظات، أفلت روبرت أندريش من إيبيريتشي إيزي، ودون رقابة عند القائم البعيد، سدد برأسه في الشباك من ركلة ركنية متقنة.

وفي الوقت الذي لم يبد ليفركوزن قادراً على إضافة هدف ثان، كان أداء آرسنال باهتاً بالمثل في الثلث الهجومي الأخير، ولم يبدأ في تشكيل خطورة حقيقية إلا بعد استبدال بوكايو ساكا بنوني مادويكي. وأثمر إصرار مادويكي على الاستحواذ على الكرة في الدقائق الأخيرة عندما تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء. وتقدم البديل كاي هافرتز، الذي واجه فريقه السابق، وسدد ركلة الجزاء بهدوء ليبقي النتيجة متعادلة.

وقال أرتيتا لشبكة تي إن تي سبورتس: "المباراة شهدت فترات متباينة للغاية.". وتابع: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، وأتيحت لنا فرصة ذهبية مع مارتينيلي عندما سدد الكرة في العارضة، في مثل هذه اللحظات، لو سجلت هدفاً، لتغير مجرى المباراة تماماً". وقال أيضاً: "سيطرنا على مجريات اللعب، لكننا لم ننه الهجمات بفعالية كافية، مما أتاح فرصا للهجمات المرتدة، خاصة عندما كنا نصل إلى منطقة الجزاء، وكانوا في غاية الخطورة". وتابع: "أردنا أن نبدأ الشوط الثاني بقوة، لكننا فعلنا العكس تماماً".