الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرتيتا يشيد بردة فعل أرسنال أمام ليفركوزن

أرتيتا يشيد بردة فعل أرسنال أمام ليفركوزن
12 مارس 2026 03:27

برلين (د ب أ)
أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا برد فعل فريقه أرسنال الإنجليزي بعد تأخره بهدف أمام باير ليفركوزن الألماني، لكنه لم يكن راضياً عن الطريقة التي استقبل بها فريقه هدفاً بعد أقل من دقيقة من بداية الشوط الثاني، رغم تحذيره اللاعبين من أسلوب الفريق المضيف في بداية المباراة.
وبعد شوط أول باهت، انطلق الفريق الألماني بقوة بعد الاستراحة، أجبرت رأسية مارتن تيرييه الحارس ديفيد رايا على التصدي لها بأطراف أصابعه بعد هجمة منظمة من ركلة البداية، وكان على أرسنال أن يستوعب الإشارة، لكنه لم يفعل، بعد لحظات، أفلت روبرت أندريش من إيبيريتشي إيزي، ودون رقابة عند القائم البعيد، سدد برأسه في الشباك من ركلة ركنية متقنة.
وفي الوقت الذي لم يبد ليفركوزن قادراً على إضافة هدف ثان، كان أداء آرسنال باهتاً بالمثل في الثلث الهجومي الأخير، ولم يبدأ في تشكيل خطورة حقيقية إلا بعد استبدال بوكايو ساكا بنوني مادويكي. وأثمر إصرار مادويكي على الاستحواذ على الكرة في الدقائق الأخيرة عندما تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء. وتقدم البديل كاي هافرتز، الذي واجه فريقه السابق، وسدد ركلة الجزاء بهدوء ليبقي النتيجة متعادلة.
وقال أرتيتا لشبكة تي إن تي سبورتس: "المباراة شهدت فترات متباينة للغاية.". وتابع: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، وأتيحت لنا فرصة ذهبية مع مارتينيلي عندما سدد الكرة في العارضة، في مثل هذه اللحظات، لو سجلت هدفاً، لتغير مجرى المباراة تماماً". وقال أيضاً: "سيطرنا على مجريات اللعب، لكننا لم ننه الهجمات بفعالية كافية، مما أتاح فرصا للهجمات المرتدة، خاصة عندما كنا نصل إلى منطقة الجزاء، وكانوا في غاية الخطورة". وتابع: "أردنا أن نبدأ الشوط الثاني بقوة، لكننا فعلنا العكس تماماً".

أخبار ذات صلة
مغامرة بودو جليمت الأوروبية مستمرة والضحية الجديدة برتغالية
«سان جيرمان» يضع قدماً في «الثمانية الأوروبي» بخماسية تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
ميكيل أرتيتا
أرسنال
ليفركوزن
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً
اليوم 03:52
رجال إنقاذ أوكرانيون في موقع تعرض لهجوم روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بهجومين منفصلين في أوكرانيا وروسيا
اليوم 03:52
تصاعد الدخان من خزانات الوقود في ميناء صلالة - رويترز
الأخبار العالمية
اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة
اليوم 03:52
جانب من آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: جمود في مفاوضات المرحلة الثانية لخطة غزة
اليوم 03:52
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
الصين: نرفض الاعتداءات على دول الخليج
اليوم 03:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©