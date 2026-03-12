الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ألكاراز يواصل تقدمه في بطولة إنديان ويلز للتنس

ألكاراز يواصل تقدمه في بطولة إنديان ويلز للتنس
12 مارس 2026 12:00

 
واشنطن (د ب أ)
واصل الإسباني كارلوس ألكاراز تقدمه في بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس وتأهل لدور الثمانية بالبطولة بعدما تغلب على كاسبر رود 6/ 1 و7/ 6 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش).
وهذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها ألكاراز لدور الثمانية في بطولة إنديان ويلز، التي فاز بلقبها مرتين من قبل. وعزّز هذا الانتصار تفوق ألكاراز على رود في المواجهات المباشرة بينهما حيث كان هذا هو انتصاره السادس مقابل انتصار وحيد لرود.
وقال ألكاراز في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين: «بصراحة المستوى الذي قدمته في المجموعة الأولى كان قويا للغاية، أنا سعيد للغاية بتقديم هذا المستوى. أنا سعيد حقاً بالتأهل، وآمل أن أتمكن من اللعب بهذا المستوى في الدور المقبل».
وأضاف: «يمكنني أن أحصل على بعض المتعة والاستمتاع، ولكن يمكنني أيضاً أن أنقل تركيزي مرة أخرى. أحاول أن أقدم أفضل ما عندي في كل نقطة، ولكن عندما تستحق نقطة الابتسامة أفعل ذلك، لعب كاسبر بشكل مذهل على بعض النقاط، وكان عليَّ أن أستمتع. لهذا السبب نلعب التنس».
وبهذا الفوز، تفادى ألكاراز الخسارة في مباراته الـ15 على التوالي منذ بداية عام 2026، حيث كان حصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة في يناير/كانون الثاني قبل أن يضيف لقب بطولة قطر المفتوحة.
ويلتقي ألكاراز في الدور التالي البريطاني كاميرون نوري، الذي فاز باللقب في 2021، وفي مباراة أخرى تغلب البريطاني جاك دريبر على الصربي نوفاك ديوكوفيتش 4/ 6 و6/ 4 و7/ 6 (7/ 5). واحتاج دريبر لأكثر من ساعتين ونصف الساعة ليحقق فوزه الأول في مسيرته على ديوكوفيتش.

 

كارلوس ألكاراز
بطولة أنديان ويلز للتنس
التنس
نوفاك ديكوفيتش
الجراند سلام
