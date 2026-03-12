الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روسينيور يعترف: تشيلسي أضاع فرصته أمام سان جيرمان

روسينيور يعترف: تشيلسي أضاع فرصته أمام سان جيرمان
12 مارس 2026 12:30

 
باريس (د ب أ)
اعترف ليام روسينيور، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه عطّل نفسه بعد أن تحطمت آماله في دوري أبطال أوروبا بسبب انهيار متأخر أمام باريس سان جيرمان.
ويواجه تشيلسي على الأرجح يواجه شبح الخروج من دور الـ16 في مباراة الإياب بعد أسبوع، بعد الخسارة 2/ 5 في ملعب حديقة الأمراء، وجاءت الخسارة بطريقة مؤلمة للغاية، حيث ظلّ التعادل 2/2 سائداً حتى الدقيقة 74 والتي شهدت انهيار تشيلسي وتسجيل سان جيرمان لثلاثة أهداف متتالية.
وقال روسينيور: «نتيجة محبطة للغاية في ليلة كنّا فيها سعداء بمعظم فترات المباراة. آخر 15 دقيقة كانت جنونية». وأضاف: «أتحمل هذا. يجب أن نصبح أفضل في اللحظات التي يحدث فيها تراجع أو أخطاء. يجب أن تحافظ على الهدوء في تلك اللحظات، وأنا أول من يشملني ذلك».
أكد: «هذه نتيجة مؤلمة لأنه بعد مرور 75 دقيقة كنا لانزال في المباراة». من المرجح أن يتعرض روسينيور لتدقيق شديد بشأن اختياراته لحراسة المرمى بعد هذا اللقاء. فقد كان فيليب يورجنسن ضمن التشكيلة بعد أن حلّ محل روبرت سانشيز، ولكن بعد هذا الخطأ يصعب توقع الخطوة التي سيتخذها المدير الفني من هنا فصاعداً.
وقال روسينيور: «يرتكب اللاعبون الأخطاء. فيليب ليس أول من يخطئ. في تلك اللحظة، ومع التعادل 2/2، كنّا نمتلك الأفضلية». وأكد: «قمنا بتعطيل أنفسنا وجعلنا المواجهة صعبة». وأكمل: «حتى لو انتهت المباراة 2/ 4، فهذه ليست أفضل نتيجة، ولكننا مازلنا في المباراة. الهدف الخامس هو الأكثر إيلاماً. هذا شيء عليَّ أن أجد له حلاً حقاً. نحن قريبون جداً من أن نكون فريقاً متميزاً».

 

 

أخبار ذات صلة
كورتوا: «لسنا حضانة أطفال» في ريال مدريد
جوارديولا: لن نتخلى عن حلم العودة أمام ريال مدريد رغم الهزيمة
تشيلسي
سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
«توركواز» تواجه «عامر بيرن» في «التاج الثلاثي» بميدان
الرياضة
«توركواز» تواجه «عامر بيرن» في «التاج الثلاثي» بميدان
اليوم 15:00
«الطوارئ والأزمات» تحذر من تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة
علوم الدار
«الطوارئ والأزمات» تحذر من تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة
اليوم 14:36
4 فرق في النسخة الـ9 من كأس دبي للتحدي للبولو
الرياضة
4 فرق في النسخة الـ9 من كأس دبي للتحدي للبولو
اليوم 14:30
خالد سليم: «المصيدة» أعاد اكتشافي
الترفيه
خالد سليم: «المصيدة» أعاد اكتشافي
اليوم 14:23
الجهات المختصة في دبي تتعامل مع حادث بسيط على واجهة أحد المباني على طريق الشيخ زايد نتيجة اعتراض ناجح
علوم الدار
الجهات المختصة في دبي تتعامل مع حادث بسيط على واجهة أحد المباني على طريق الشيخ زايد نتيجة اعتراض ناجح
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©