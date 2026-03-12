روسينيور يعترف: تشيلسي أضاع فرصته أمام سان جيرمان



باريس (د ب أ)

اعترف ليام روسينيور، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه عطّل نفسه بعد أن تحطمت آماله في دوري أبطال أوروبا بسبب انهيار متأخر أمام باريس سان جيرمان.

ويواجه تشيلسي على الأرجح يواجه شبح الخروج من دور الـ16 في مباراة الإياب بعد أسبوع، بعد الخسارة 2/ 5 في ملعب حديقة الأمراء، وجاءت الخسارة بطريقة مؤلمة للغاية، حيث ظلّ التعادل 2/2 سائداً حتى الدقيقة 74 والتي شهدت انهيار تشيلسي وتسجيل سان جيرمان لثلاثة أهداف متتالية.

وقال روسينيور: «نتيجة محبطة للغاية في ليلة كنّا فيها سعداء بمعظم فترات المباراة. آخر 15 دقيقة كانت جنونية». وأضاف: «أتحمل هذا. يجب أن نصبح أفضل في اللحظات التي يحدث فيها تراجع أو أخطاء. يجب أن تحافظ على الهدوء في تلك اللحظات، وأنا أول من يشملني ذلك».

أكد: «هذه نتيجة مؤلمة لأنه بعد مرور 75 دقيقة كنا لانزال في المباراة». من المرجح أن يتعرض روسينيور لتدقيق شديد بشأن اختياراته لحراسة المرمى بعد هذا اللقاء. فقد كان فيليب يورجنسن ضمن التشكيلة بعد أن حلّ محل روبرت سانشيز، ولكن بعد هذا الخطأ يصعب توقع الخطوة التي سيتخذها المدير الفني من هنا فصاعداً.

وقال روسينيور: «يرتكب اللاعبون الأخطاء. فيليب ليس أول من يخطئ. في تلك اللحظة، ومع التعادل 2/2، كنّا نمتلك الأفضلية». وأكد: «قمنا بتعطيل أنفسنا وجعلنا المواجهة صعبة». وأكمل: «حتى لو انتهت المباراة 2/ 4، فهذه ليست أفضل نتيجة، ولكننا مازلنا في المباراة. الهدف الخامس هو الأكثر إيلاماً. هذا شيء عليَّ أن أجد له حلاً حقاً. نحن قريبون جداً من أن نكون فريقاً متميزاً».