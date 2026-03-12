بوكا جونيورز يتعادل مع سان لورينزو في الدوري الأرجنتيني

بوينس آيرس (د ب أ)

تعادل فريق بوكا جونيورز مع سان لورينزو 1/1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة العاشرة من المجموعة الأولى للدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وتقدم بوكا جونيورز بهدف سجله سانتياغو أسكاسيبار في الدقيقة 55، وتعادل سان لورينزو بهدف أحرزه جريجوريو رودريجيز في الدقيقة 65، ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف، أمام سان لورينزو الذي رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع.

وفي منافسات المجموعة الثانية، فاز باراكاس سنترال على إنديبندينتي ريفاديفا 2/ 1، وتعادل أتلتيكو توكومان مع إلدوسيفي 1/1، وسجل هدفي باراكاس سنترال جونزالو موراليس وجوناتان كانديا في الدقيقتين 34 و44، فيما سجّل هدف باراكاس سنترال الوحيد خوسيه فلورنتين في الدقيقة 44.

ورفع باراكاس سنترال رصيده بهذا التعادل إلى 12 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد إنديبندينتي ريفاديفا عند 17 نقطة في صدارة الترتيب. يذكر أن الدوري الأرجنتيني يقام من خمس مراحل. وفي المرحلة الأولى، تم تقسيم الفرق الثلاثين إلى مجموعتين، تضم كل واحدة 15 فريقاً، وتلعب بنظام الدوري من دور واحد. وإضافة إلى ذلك، يخوض كل فريق مباراتين بين منطقتيهما: الأولى ضد منافسه من المنطقة الأخرى، والثانية ضد فريق ثانٍ يحدد بالقرعة. وتتأهل أفضل ثمانية فرق من كل مجموعة إلى دور الـ16 وتقام المراحل النهائية (دور الـ16، دور الثمانية، قبل النهائي، والنهائي) بنظام مباراة واحدة.