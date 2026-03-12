مفاجآت مدوية تكمل «مربع الذهب» في كأس الاتحاد



معتصم عبدالله (أبوظبي)

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد لكرة القدم، بتأهل فرق حتا و365 ومودرن سبورت والحمرية، عقب مواجهات مثيرة ضمن الدور ربع النهائي اختُتمت مساء الأربعاء.

وحقق حتا فوزاً كبيراً على ضيفه سيتي بنتيجة 6-3، فيما أطاح فريق 365 بمضيفه دبا الحصن 3-2، بينما حجز مودرن سبورت بطاقته إلى نصف النهائي بعد تفوقه على مضيفه العروبة بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في حين اكتسح الحمرية ضيفه لجينتوس إف سي (من الدرجة الثانية) بسباعية نظيفة.

وشهد الدور ربع النهائي تألقاً لافتاً لفريق مودرن سبورت، متصدر دوري الدرجة الثالثة، الذي نجح في إقصاء العروبة أحد أندية دوري الدرجة الأولى، بعدما تقدم مودرن بهدف يوسف الشبلي في الدقيقة 17، قبل أن يدرك يوسف أولاتونجي التعادل للعروبة في الدقيقة 27، لتُحسم المواجهة لاحقاً بركلات الترجيح.

وعلى ملعب دبا الحصن، واصل فريق 365 متصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية مفاجآته بإقصاء دبا الحصن وصيف دوري الدرجة الأولى بالفوز 3-2، حيث سجّل أهدافه أليكس سوسا في الدقيقة 13، والقائد الإسباني أليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 29، والهداف أنس النوساني في الدقيقة 88، فيما أحرز جواو فيتور وعبدالله الخزيمي هدفي دبا الحصن.

وتُقام مباريات الأدوار الإقصائية في البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تستمر المنافسة بالطريقة ذاتها في نصف النهائي وصولاً إلى المباراة النهائية، المقررة على ملعب محايد يحدده اتحاد الكرة لاحقاً.