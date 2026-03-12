الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مفاجآت مدوية تكمل «مربع الذهب» في كأس الاتحاد

مفاجآت مدوية تكمل «مربع الذهب» في كأس الاتحاد
12 مارس 2026 13:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد لكرة القدم، بتأهل فرق حتا و365 ومودرن سبورت والحمرية، عقب مواجهات مثيرة ضمن الدور ربع النهائي اختُتمت مساء الأربعاء.
وحقق حتا فوزاً كبيراً على ضيفه سيتي بنتيجة 6-3، فيما أطاح فريق 365 بمضيفه دبا الحصن 3-2، بينما حجز مودرن سبورت بطاقته إلى نصف النهائي بعد تفوقه على مضيفه العروبة بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في حين اكتسح الحمرية ضيفه لجينتوس إف سي (من الدرجة الثانية) بسباعية نظيفة.
وشهد الدور ربع النهائي تألقاً لافتاً لفريق مودرن سبورت، متصدر دوري الدرجة الثالثة، الذي نجح في إقصاء العروبة أحد أندية دوري الدرجة الأولى، بعدما تقدم مودرن بهدف يوسف الشبلي في الدقيقة 17، قبل أن يدرك يوسف أولاتونجي التعادل للعروبة في الدقيقة 27، لتُحسم المواجهة لاحقاً بركلات الترجيح.
وعلى ملعب دبا الحصن، واصل فريق 365 متصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية مفاجآته بإقصاء دبا الحصن وصيف دوري الدرجة الأولى بالفوز 3-2، حيث سجّل أهدافه أليكس سوسا في الدقيقة 13، والقائد الإسباني أليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 29، والهداف أنس النوساني في الدقيقة 88، فيما أحرز جواو فيتور وعبدالله الخزيمي هدفي دبا الحصن.
وتُقام مباريات الأدوار الإقصائية في البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تستمر المنافسة بالطريقة ذاتها في نصف النهائي وصولاً إلى المباراة النهائية، المقررة على ملعب محايد يحدده اتحاد الكرة لاحقاً.

أخبار ذات صلة
«المربع الذهبي» يشعل مواجهات ربع النهائي في «كأس الاتحاد»
الأرشيف والمكتبة الوطنية يواجه «الشؤون التنموية وأسر الشهداء» في نهائي كأس منصور بن زايد
حتا
الحمرية
كأس الاتحاد
اتحاد الكرة
أندية الدرجة الأولى
آخر الأخبار
«توركواز» تواجه «عامر بيرن» في «التاج الثلاثي» بميدان
الرياضة
«توركواز» تواجه «عامر بيرن» في «التاج الثلاثي» بميدان
اليوم 15:00
«الطوارئ والأزمات» تحذر من تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة
علوم الدار
«الطوارئ والأزمات» تحذر من تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة
اليوم 14:36
4 فرق في النسخة الـ9 من كأس دبي للتحدي للبولو
الرياضة
4 فرق في النسخة الـ9 من كأس دبي للتحدي للبولو
اليوم 14:30
خالد سليم: «المصيدة» أعاد اكتشافي
الترفيه
خالد سليم: «المصيدة» أعاد اكتشافي
اليوم 14:23
الجهات المختصة في دبي تتعامل مع حادث بسيط على واجهة أحد المباني على طريق الشيخ زايد نتيجة اعتراض ناجح
علوم الدار
الجهات المختصة في دبي تتعامل مع حادث بسيط على واجهة أحد المباني على طريق الشيخ زايد نتيجة اعتراض ناجح
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©