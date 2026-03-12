خورفكان.. «السلبية الثانية» على ملعبه



فيصل النقبي (خورفكان)

سقط فريق خورفكان في فخ التعادل السلبي للمرة الثانية هذا الموسم على ملعبه، بعدما انتهت مواجهته أمام دبا من دون أهداف، في الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، ليكرر الفريق نتيجة سلبية مشابهة لما حدث في الدور الأول، عندما تعادل من دون أهداف أمام النصر على نفس الملعب.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى من الجانبين، حيث حاول خورفكان الوصول إلى مرمى دبا في أكثر من مناسبة، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن لاعبي الفريق، ليواصل هجوم «النسور» معاناته في التسجيل خلال عدد من مباريات الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة تكون هذه المباراة السادسة من أصل 19 مواجهة في الدوري يفشل خلالها خورفكان في هز الشباك، ما يعكس المشكلة الهجومية التي واجهت الفريق في عدة جولات، رغم الأداء الجيد الذي يقدمه في بعض الفترات من المباريات.

ويأمل الجهاز الفني لخورفكان في معالجة هذه المشكلة خلال الجولات القادمة، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات مهمة في صراع البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، حيث يحتاج إلى استعادة الفاعلية الهجومية من أجل حصد النقاط والابتعاد عن مناطق الخطر.