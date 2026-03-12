الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

4 فرق في النسخة الـ9 من كأس دبي للتحدي للبولو

12 مارس 2026 14:30

 
دبي (وام)
انطلقت منافسات النسخة التاسعة من كأس دبي للتحدي للبولو 2026 على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة أربعة فرق تتنافس في بطولة تتراوح تصنيفاتها بين 8 و10 أهداف، وتستمر حتى 14 مارس الجاري.
وشهدت المباراة الافتتاحية مواجهة قوية جمعت فريق دبي وولفز باي ثيرا مع فريق جهانجيري بولو، وانتهت بحسم جهانجيري بولو المباراة محققاً أول انتصارات البطولة بنتيجة 5.5 هدف، مقابل 3 أهداف.
وفي المباراة الثانية، التقى فريق الحبتور بولو مع فريق «RGF» بولو، وانتهت لصالح الحبتور بـ10 أهداف مقابل 7.5 هدف.
وتتواصل منافسات البطولة بمشاركة نخبة من اللاعبين والفرق، ضمن سلسلة بطولات البولو التي يستضيفها نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي.

