الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لويس إنريكي: سان جيرمان قاتل بشدة للفوز على تشيلسي

لويس إنريكي: سان جيرمان قاتل بشدة للفوز على تشيلسي
12 مارس 2026 12:18

 
لندن (د ب أ)
أكد لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أن فريقه اضطر للقتال بشدة من أجل الفوز على تشيلسي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وفاز سان جيرمان على تشيلسي 5/ 2 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء. وقال إنريكي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «كانت مباراة صعبة، ولكنني أعتقد أن مشجعي سان جيرمان سعداء، لأن النتيجة كانت جيدة. كانت مباراة صعبة لأن الفريقين كانا يحاولان لعب كرة القدم».
وأضاف: «إنها أهم لحظة لنا في هذه المسابقة، نعلم أن مباراة الإياب أمام تشيلسي ستكون صعبة. أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في مستوى عالٍ أمام فريق صعب».

أخبار ذات صلة
كورتوا: «لسنا حضانة أطفال» في ريال مدريد
جوارديولا: لن نتخلى عن حلم العودة أمام ريال مدريد رغم الهزيمة
سان جيرمان
لويس إنريكي
تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
«توركواز» تواجه «عامر بيرن» في «التاج الثلاثي» بميدان
الرياضة
«توركواز» تواجه «عامر بيرن» في «التاج الثلاثي» بميدان
اليوم 15:00
«الطوارئ والأزمات» تحذر من تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة
علوم الدار
«الطوارئ والأزمات» تحذر من تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة
اليوم 14:36
4 فرق في النسخة الـ9 من كأس دبي للتحدي للبولو
الرياضة
4 فرق في النسخة الـ9 من كأس دبي للتحدي للبولو
اليوم 14:30
خالد سليم: «المصيدة» أعاد اكتشافي
الترفيه
خالد سليم: «المصيدة» أعاد اكتشافي
اليوم 14:23
الجهات المختصة في دبي تتعامل مع حادث بسيط على واجهة أحد المباني على طريق الشيخ زايد نتيجة اعتراض ناجح
علوم الدار
الجهات المختصة في دبي تتعامل مع حادث بسيط على واجهة أحد المباني على طريق الشيخ زايد نتيجة اعتراض ناجح
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©