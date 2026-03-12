أربيلوا يشيد بفالفيردي: إنه خوانيتو القرن الحادي والعشرين



مدريد (د ب أ)

أشار ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بفيديريكو فالفيردي، لاعب الفريق، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه للفوز على مانشستر سيتي 3/ صفر أمس الأربعاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال أربيلوا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، والتي نشرها الموقع الرسمي للنادي: «أنا سعيد جداً من أجله. فكرت مرات عديدة أنني لا أعرف ما إذا كان سينتهي به الأمر إلى كراهيتي بسبب إلحاحي عليه وإصراري على توضيح مدى أهميته لغرفة الملابس. إنه خوانيتو في القرن الحادي والعشرين».

وأضاف: «إنه لاعب يمثل ريال مدريد بشكل مثالي. إنه أحد القادة وسيظل كذلك لفترة طويلة»، وأكمل: «لعب في كل مكان. أردنا أن يكون فيديريكو أكثر عدوانية وأن يهدّد بشكل كبير خلف خط دفاع السيتي الأخير مع العلم أنه مع أردا وبراهيم، إذا قرر مدافعوهم التقدم، فسوف يكون لديهم مساحات للركض هو وفينيسيوس جونيور».

وأكد: «بذل جهداً كبيراً وساعد كثيراً ترنت ألكسندر أرنولد في المهام الدفاعية. سجل ثلاثة أهداف وقدم مباراة للتاريخ. لديه العديد من المهارات للتميّز سواء داخل أو خارج الملعب، المهم هو ما ينقله وما يمثله لزملائه».

وعن المباراة، قال أربيلوا: «اتبعنا الخطة التي وضعناها بشكل رائع. كنّا فريقاً بمعنى الكلمة، وهذا ما نحتاج إليه للفوز بأي مباراة. قلت منذ اليوم الأول إن غرفة الملابس مليئة بلاعبين رائعين للغاية، لكننا بحاجة أيضاً لأن نكون فريقاً كبيراً للفوز على مانشستر سيتي».

وأضاف: «هذا ما أحتاج من لاعبي فريقي أن يؤمنوا به، يجب أن يكونوا فريقاً، يمتلكون عقلية جماعية ويعرفون تماماً ما يجب عليهم فعله عندما لا نملك الكرة وعندما نملكها. هم لاعبون يتمتعون بجودة استثنائية، لكنهم أفضل بكثير إذا كانت لديهم فكرة واحدة وطبقوها كما فعلوا أمس».

وأكمل: «سعيد للغاية من أجل الجمهور لأنهم كانوا يستحقون ليلة كهذه بعد الموسم الذي نعيشه. لقد استمتعوا كثيراً وأنا سعيد من أجل لاعبي فريقي لأن ما يمرون به ليس سهلاً». وأضاف: «نعلم مدى متطلبات ريال مدريد، لكن هناك العديد من الظروف التي لا تساعدنا. نحن سعداء للغاية بالمجهود والعمل الذي بذلوه، لأنهم آمنوا بأنفسهم ولم يتوقفوا عن الدفع. كانوا يستحقون ليلة كهذه. يبدو أننا نحتفل، لكن تبقى لنا 90 دقيقة من الكثير من المعاناة في مانشستر وهذا ما قلته لهم أولاً. لم ينتهِ الأمر بعد».