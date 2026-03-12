جوارديولا: لن نتخلى عن حلم العودة أمام ريال مدريد رغم الهزيمة



لندن (د ب أ)

قال بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه لن يتخلى عن حلم التقدم في دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة صفر/ 3 أمام ريال مدريد أمس الأربعاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج السيتي إلى قلب تأخره بثلاثة أهداف على ملعب الاتحاد عندما يلتقي الفريقان في مباراة الإياب من دور الـ16 يوم الثلاثاء المقبل. ويرى المدرب أن المهمة ستكون صعبة، لكنه يأمل أن يلهم جمهور السيتي الفريق لتحقيق عودة استثنائية أمام الريال، الفائز بالبطولة 15 مرة.

وقال جوارديولا، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمانشستر سيتي، عندما سئل عن فرص الفريق في الوصول إلى دور الثمانية: «في الوقت الحالي، ليس كثيراً، بالطبع سنحاول، والأمر صعب الآن».

وأضاف: «لكننا سنكون هناك مع جماهيرنا، وسنحاول أن نقدم أداء أفضل وأن نكون أكثر نشاطاً في الثلث الهجومي، وسنحاول». وكان فيديريكو فالفيردي ألحق الضرر الكامل بالسيتي بتسجيله ثلاثية في الشوط الأول، رغم أن النتيجة كان يمكن أن تكون أسوأ لولا تصدي جيانلويجي دوناروما لركلة جزاء نفذها فينيسيوس جونيور.

وقد يثبت هذا التصدي لحظة مهمة إذا تمكّن السيتي من إيجاد طريقة لتجاوز العملاق الإسباني في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد. وقال جوارديولا: «صفر/ 3 أفضل من أربعة، لا يمكننا إنكار ذلك». وأضاف: «من الصعب أحياناً السيطرة على التحولات عندما نفقد الكرة ويتصلون بالهجمة، فهم لا يبعدون الكرة، ثم يستطيع لاعبون مثل فينيسيوس الانطلاق».

وأكمل: «كان لديّ شعور بأن الأداء كان مقبولاً ولعبت المباراة بشكل جيد». وأكد: «لا أعرف كم مرة وصلنا إلى خط المرمى، كانت هناك محاولات فردية من جيريمي دوكو، وكرات طويلة في الشوط الثاني خاصة نحو أنطوان سيمينيو ونيكو أوريلي، ثم تمريرات داخل منطقة الست ياردات لكننا لم نتمكن من التغلب على كورتوا».

وتابع: «افتقدنا تلك اللمسة في أول 50 دقيقة. الهدف الأول لم يدافع عنه بشكل جيد، وبعد ذلك ظهرت الجودة التي يمتلكونها». وقال:«إنها نتيجة صعبة، الآن سنتعافى، نذهب لمواجهة ويستهام، ثم مع جماهيرنا سنحاول».

وأضاف: «أعتقد أننا حاولنا تقديم أفضل ما لدينا، لكننا لم نصنع فرصا أجبرت كورتوا على التدخل. دخلنا منطقة الجزاء مرات كثيرة - وعندما تتمكن من فعل ذلك فهذا يعني أنك اتبعت عملية جيدة».