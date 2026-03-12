سلطان بن أحمد القاسمي يتوِّج الفائزين في بطولة إعلام الشارقة الرمضانية

الشارقة (وام)

توَّجَ سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، فريق هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بكأس النسخة الأولى من بطولة إعلام الشارقة الرمضانية لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب نادي شرطة الشارقة.

وسلم سموه لاعبي فريق هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون كأس البطولة، مهنئاً سموه اللاعبين على فوزهم المستحق وتتويجهم باللقب، متمنياً لهم دوام التوفيق ومواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية.

وأكد سموه أن بطولة إعلام الشارقة الرمضانية، التي أقيمت بتنظيم مجلس الشارقة للإعلام وبمشاركة الجهات الإعلامية في الإمارة، تهدف إلى ترسيخ الانتماء المؤسسي وتعزيز الروابط بين موظفي الجهات المنضوية تحت مظلة المجلس، إلى جانب تشجيع ممارسة النشاط البدني وترسيخ ثقافة الرياضة في بيئة العمل، فضلاً عن غرس قيم اللعب النظيف والتنافس الشريف والروح الرياضية بين المشاركين.

وأشاد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بالمستوى الفني الذي قدمته الفرق المشاركة، مؤكداً أن البطولة حققت أهدافها في تعزيز التواصل والتقارب بين العاملين في القطاع الإعلامي في الإمارة، وخلق أجواء من التفاعل الإيجابي والتنافس الودي الذي يعكس روح الفريق الواحد.

كما كرّم سموه الفرق المشاركة في البطولة، تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة، متمنياً لهم دوام التوفيق والاستمرار في مثل هذه المبادرات الرياضية التي تسهم في تعزيز العلاقات المهنية والاجتماعية بين الكوادر الإعلامية.

وكرّم سموه حكام البطولة والرعاة والداعمين، وهم: مجموعة بسمة ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وجامعة الشارقة، إلى جانب الفائزين بالألقاب الفردية كجائزة أفضل لاعب، وجائزة أفضل حارس، وجائزة هداف البطولة.

وكان سموه قد شهد مباريات البطولة التي اتّسمت مواجهاتها بالندية والحماس والتنافس في أرضية الملعب، وشهدت النسخة الأولى من بطولة إعلام الشارقة الرمضانية لكرة القدم مشاركة أربعة فرق هي: مجلس الشارقة للإعلام، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومدينة الشارقة للإعلام «شمس»، حيث أقيمت البطولة بنظام الدوري من دور واحد وبنظام جمع النقاط، ولعب كل فريق ثلاث مباريات.

حضر البطولة بجانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كل من اللواء عبدالله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وخميس عبدالله المزروعي المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، والدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، وعدد من المسؤولين ومشجعي الفرق المشاركة.