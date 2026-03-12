«توركواز» تواجه «عامر بيرن» في «التاج الثلاثي» بميدان

عصام السيد (دبي)

يستضيف مضمار نادي دبي لسباق الخيل بميدان، يوم غدٍ الجمعة، سباق الجولة الثانية من التاج الثلاثي العربي، على المضمار العشبي، ويشتمل الحفل الـ16 والختامي لكرنفال سباقات دبي على 8 أشواط، بمشاركة 112 من نخبة الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تتنافس على جوائز مالية قيمتها 1.785.000 درهم.

ويجتذب حفل الجولة الثانية لسباق التاج الثلاثي العربي للفئة الثالثة برعاية فزعة وتبلغ قيمة جوائز الشوط 250 ألف درهم، والذي يُقام في الشوط الأول لمسافة 1800 متر، 16 من المهرات والأمهار العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط.

وتواجه المهرة «توركواز» لإسطبلات العجان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة شارلي بونيت، التي حلّت وصيفة بالجولة الأولى من التاج الثلاثي العربي بمضمار أبوظبي لمسافة 1600 متر، غريمها المهر «عامر بيرن» الفائز بالسباق، وتعود ملكيته لأحمد يوسف العريني، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة تاج أوشي.

وخصّص الشوط الثاني لمسافة 1400 متر (رملي) للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب إيه آر إن، وقيمة جائزته 165.000 درهم، وأبرز المرشحين «مستري تشايم».

ويتصدر «بريك دانسر» ترشيحات الشوط الثالث لمسافة 1800 متر (عشبي) للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (70-90) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب إيه آر إن، وقيمة جائزته 190.000 درهم.

ويُعدّ «الأمير» أبرز الخيول المرشحة في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر (رملي) للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (70-90) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب بيه إتش آى للدعاية والإعلان، وقيمة جائزته 190.000 درهم.

وخصّص الشوط الخامس لمسافة 1600 متر (عشبي) للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (85-105) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب بيه إتش آى للدعاية والإعلان، وقيمة جائزته 300.000 درهم، وأبرز الخيول المرشحة «اركايفست».

ويتصدر «ستروب» ترشيحات الشوط السادس لمسافة 1200 متر (رملي) للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (80-100) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب زوهو، وقيمة جائزته 250.000 درهم.

ويتصدر «فالديفيا» ترشيحات الشوط السابع لمسافة 2410 متر (عشبي) للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (75-95) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب التوحد في السباقات، وقيمة جائزته 190.000 درهم.

ويتصدر «نيار» ترشيحات الشوط الثامن والختامي لمسافة 1600 متر (رملي) للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (80-100) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب بن غاطي للتطوير العقاري، وقيمة جائزته 250 ألف درهم.