نيتو يعتذر عن الواقعة المثيرة للجدل مع حامل الكرة: أنا لست هكذا



لندن (د ب أ)

اعتذر بيدرو نيتو، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن دفع الفتى، حامل الكرة، خلال المباراة التي خسرها فريقه 2 / 5 أمام باريس سان جيرمان. وحدث هذا الأمر عندما كان تشيلسي متأخراً 2 / 4 في الوقت بدل الضائع من المباراة التي أقيمت في ملعب حديقة الأمراء.

ورد لاعبو باريس سان جيرمان بغضب بعدما انتزع نيتو الكرة من الفتى، ما أسقطه أرضاً وأثار اشتباكاً صغيراً، وتحدث الجناح البرتغالي بعد المباراة للاعتذار وتحمل المسؤولية. وقال نيتو 26 عاماً لشبكة «تي إن تي»: «أريد أن أخرج لأتحدث عن الموقف الذي حدث في الملعب، وأريد أن أعتذر للفتى حامل الكرة».

وأضاف:«تحدثت معه بالفعل. وسط العواطف الناتجة عن المباراة، كنا نخسر، أردت أن أحمل الكرة. دفعته قليلاً، ورأيت أنني آذيته بطريقة ما». وأكد:«أنا لست هكذا. ذهبت لاعتذر له وأعطيته قميصي أيضاً. هذا لا يمكن أن يحدث، وأنا حقاً، حقاً آسف لذلك».

ونجا نيتو من الحصول على عقوبة من الحكم، واعتذر المدرب ليام روسينيور عن الواقعة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة. وقال:«إذا كان هناك أي خطأ أو تصرف غير لائق من جانبنا، فأنا أعتذر نيابة عن النادي».