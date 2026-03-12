الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإمارات القابضة لدراجات السيدات على منصة التتويج في بلجيكا

الإمارات القابضة لدراجات السيدات على منصة التتويج في بلجيكا
12 مارس 2026 15:30


بروكسيل (وام)
أحرزت الأميركية ميجان جاستراب لاعبة فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية للسيدات المركز الثالث في سباق اكسينا ليوف - أوتينجن في بلجيكا، لتصعد منصة التتويج للمرة الأولى مع الفريق.
جاء ذلك بدعم من زميلاتها، إضافة إلى دورها الكبير في إنهاء السباق الذي امتد لمسافة 140 كيلومتراً من سينت-بيترس-ليو إلى أوتينجن بشكل ناجح.
وفي المرحلة الحاسمة، لعبت البلجيكية فيبي يوريس دوراً مهماً في مقدمة المجموعة، حيث وضعت ميغان جاستراب، وصوفي فان رويين في موقع مثالي، وفي الكيلومترات الأخيرة، كانت مهمة فان رويين توجيه زميلتها الأمريكية إلى الموقع المناسب عند بداية الصعود القصير الذي حسم نتيجة السباق.
وتم تنفيذ الانطلاقة التمهيدية بشكل مثالي، مما سمح لجاستراب ببدء الصعود بين المتسابقات في المقدمة.
وأعربت جاستراب عن سعادتها بما حققته من انجاز لأول مرة مع الفريق، وقالت: «فريقي قام بعمل رائع في حمايتي ووضعني في موقع جيد، خاصة في مقاطع الحصى وقبل الصعود، لأنها تمكنت من انهاء مهتمتي بالوقوف على منصة التتويج

