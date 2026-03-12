شباب الأهلي والنصر يتصدران مرحلة «بلاي أوف» لدوري السلة



علي معالي (أبوظبي)

تصدّر شباب الأهلي والنصر مرحلة الـ«بلاي أوف» بدوري رجال السلة بعد نهاية الجولة الثانية بانتصارين، حيث تفوّق شباب الأهلي على الشارقة في قمة مثيرة، والنصر على البطائح، وتعتبر المرحلة الحالية الأهم في الموسم، حيث تأهل لها 4 أندية، وهي شباب الأهلي والنصر والشارقة والبطائح، ويلعب كل فريق 6 مباريات، بواقع 3 في الذهاب، ومثلها في الإياب، ومع نهاية المشوار يتم تحديد صاحبي المركزين الأول والثاني في الترتيب، لتقام بينهما المباراة النهائية لبطولة الدوري العام للموسم الحالي.

في مباراة شباب الأهلي والشارقة التي جرت في الممزر، نجح «الفرسان في تخطي حاجز الـ100 نقطة بالفوز (101-72)، وهو فارق كبير من النقاط يؤكد تألق شباب الأهلي، على مدار أرباع المباراة الأربعة، والتي انتهت لمصلحته بنتيجة 28-20 و22-15 و32-19 و19-18.

وفي مباراة ثانية، تفوق النصر على البطائح بنتيجة 107-97، في مباراة مثيرة من البداية للنهاية، تفوق خلالها العميد النصراوي في 3 أرباع، وهي الأول والثاني والرابع، بنتيجة 27-23 و26-24 و28-24، في حين انتهى الربع الثالث بالتعادل 26-26، وفرض النصر سيطرته بفضل مجموعة من اللاعبين المحليين والأجانب أصحاب الكفاءات العالية، وكان النصر قد تفوق في الجولة الأولى على الشارقة، ليؤكد «العميد» سيره بمنتهى الثقة نحو المنافسة على لقب الدوري العام.

وبهذه النتائج تُصبح مباريات الجولة الثالثة قمة في الإثارة والندية، حيث يحلّ شباب الأهلي ضيفاً على النصر، وهي مباراة مرتقبة بين الفريقين خاصة بعد انتهاء آخر مباراة بينهما في نهائي كأس الاتحاد مؤخراً، قد شهدت تفوق شباب الأهلي والحصول على اللقب، وفي المباراة الثانية يلتقي البطائح مع الشارقة على صالة البطائح، وتبدأ المباراتان في التاسعة والنصف مساء.

من جانب آخر تقام يوم غدٍ مباراتان في تحديد المراكز من 5 إلى 8، حيث يلتقي الوحدة مع الوصل على صالة اتحاد الجودو، والظفرة مع الجزيرة على صالة نادي الجزيرة في التاسعة والنصف مساءً.