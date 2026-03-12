الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كورتوا: «لسنا حضانة أطفال» في ريال مدريد

كورتوا: «لسنا حضانة أطفال» في ريال مدريد
12 مارس 2026 14:09

 
مدريد (أ ف ب)
نفى البلجيكي تيبو كورتورا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، التقارير التي تحدثت عن توّرط بعض لاعبي الفريق في رحيل مدربه السابق تشابي ألونسو، وسرت شائعات تفيد بأن بعض اللاعبين لم يكونوا يستمتعون بالعمل التكتيكي الذي يفرضه ألونسو، إضافة إلى أمور أخرى، تحدث عنها كورتوا بعد تخطي مانشستر سيتي 3-0 في مدريد ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال كورتوا: «لم يقم أي لاعب بالتآمر على تشابي ألونسو. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد.. قالوا إننا نكره التكتيك ونكره مشاهدة مقاطع الفيديو.. انظروا، لقد عملت مع أنتونيو كونتي الذي كان يخصّص ساعة كاملة من العمل يومياً، وكنت هناك ولم أمانع ذلك لأننا محترفون وأولويتنا هي عملنا».
وأضاف: «أعتقد أن الأشهر الأولى مع تشابي سارت بشكل جيد جداً، ثم مررنا بفترة تراجع. هذا يحدث في كرة القدم».
كما تحدث البلجيكي عن صورة الفريق في وسائل الإعلام بشكل عام معلقاً: «قرأت أشياء في الصحافة وقلت لنفسي: يا إلهي يبدو وكأنكم تعتقدون أن هذا النادي حضانة أطفال وأننا نفعل ما نشاء، لكن الأمر ليس كذلك. نحن نحترم جميع المدربين الذين يأتون والجهاز الطبي والجميع».
وأكمل «أعتقد أن الكثير من الانتقادات غير عادلة. بعض المعلومات الأخرى صحيحة، ولا مشكلة لديَّ في ذلك، ولهذا أقول لكم إننا نتحمل جزءاً من اللوم أيضاً وقد اعترفنا بذلك».

