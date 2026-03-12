انطلاق بطولات المواي تاي والكيك بوكسينج في بطولة الشيخ منصور بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج عن مشاركة 200 لاعب ولاعبة في بطولات المواي تاي والكيك بوكسينج، التي تقام ضمن أجندة «بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية» بمهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي. وشهدت الانطلاقة حضوراً جماهيرياً غفيراً ومنافسات حماسية بين نخبة من المواهب الصاعدة.

ونظراً للإقبال الكبير، تم تمديد منافسات البطولة لتستمر حتى الاثنين المقبل، حيث توزع المشاركون على فئات عمرية تبدأ من 8 سنوات وتصل إلى فئة الشباب والمحترفين، مما يعكس الانتشار الواسع والقاعدة القوية التي باتت تحظى بها الرياضات القتالية في الدولة.

انطلقت البطولة بنزالات الفئات العمرية الصغيرة (8-11 سنة)، فيما تتواصل حالياً منافسات فئتي الناشئين والشباب (12-17 سنة). وبحسب البرنامج الرسمي، ستشهد الحلبة غداً 13 مارس نزالات نصف النهائي للفئات الشابة، تليها النهائيات في 14 مارس، على أن تُختتم البطولة بمنافسات الكيك بوكسينج الـ K1 المثيرة التي تنطلق إجراءاتها الرسمية في 14 مارس وتستمر نزالاتها حتى اليوم الختامي 16 مارس.

حضر منافسات البطولة مبارك حمد المهيري وكيل دائرة التعليم والمعرفة ومحمد سيف النيادي مدير عام مهرجان الشيخ زايد، بجانب علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وممثلو الجهات الرياضية، وسط أجواء رمضانية مميزة في الوثبة، حيث أكد المنظمون أن البطولة تمثل محطة مهمة لتطوير المهارات الفنية للاعبين وتجهيزهم للاستحقاقات الدولية القادمة.