الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرستابن يدرس اعتزال الفورمولا1 بحثاً عن المزيد من المتعة

فيرستابن يدرس اعتزال الفورمولا1 بحثاً عن المزيد من المتعة
12 مارس 2026 17:25

شنغهاي(د ب أ)
اعترف الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، أن التردد بشأن مستقبله تركه في حالة من الصراع الداخلي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن بطل العالم أربع مرات قد انتقد بصراحة اللوائح الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في سباق الجائزة الكبرى الأسترالي يوم الأحد الماضي، حيث أنهى السباق في المركز السادس.
وأمد فيرستابن هذا الأسبوع مشاركته في سباق نوربيرجرينج 24 ساعة للسيارات الرياضية، والذي سيقام بين سباقي فورمولا1 في ميامي وكندا خلال شهر مايو المقبل. وقبل سباق جائزة الصين الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، ألمح فيرستابن أيضاً إلى احتمال وضع خطة للانسحاب من فورمولا1، مع تعزيز رغبته في المشاركة في سباق لومان 24 ساعة المرموق، إضافة إلى فعاليات أخرى للسيارات الرياضية.
وقبل بداية الموسم، أكد ستيفانو دومينيكالي، رئيس فورمولا1، على ثقته في أن فيرستابن لن يرحل عن الرياضة.
ولدى سؤاله عن تصريحات دومينيكالي في شنغهاي، قال فيرستابن، الذي يمتد عقده مع ريد بول حتى نهاية 2028: «لا أريد الرحيل، لكن كما قلت، أتمنى لو كان لدي المزيد من المتعة».
ًوأضاف:«أنا أيضا أقوم بأعمال أخرى ممتعة للغاية. سوف أشارك في سباق نوردرشلايفه في مايو.
وآمل في السنوات المقبلة أن أشارك في سباق 24 ساعة دي سبا، وربما أيضاً في لومان». وأضاف:«لدي الكثير من الالتزامات الإيجابية، لكن في الوقت نفسه، هناك بعض التضارب. لا أستمتع كثيراً بقيادة سيارة فورمولا1، لكنني أستمتع بالعمل مع جميع أفراد الفريق ومن قسم المحرك أيضاً. إنه تقريباً شيء يربك العقل. دون قسم». وأكمل:«آمل أن تتحسن الأمور. أجريت مناقشات مع فورمولا1 والاتحاد الدولي للسيارات ونعمل على شيء ما، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين كل شيء».

أخبار ذات صلة
حادث يعرقل فرستابن بالحصة الأولى من «تأهيلية» أستراليا
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
ماكس فيرستابين
مونديال الفورمولا 1
الاتحاد الدولي للسيارات
آخر الأخبار
أتالانتا «الجريح» للنهوض في مواجهة إنتر وميلان يترقب
الرياضة
أتالانتا «الجريح» للنهوض في مواجهة إنتر وميلان يترقب
اليوم 18:14
تغييرات فولكسفاجن تصل إلى فولفسبورج
الرياضة
تغييرات فولكسفاجن تصل إلى فولفسبورج
اليوم 17:58
الأهلي يتحدى الترجي بربع نهائي «الأبطال الأفريقي»
الرياضة
الأهلي يتحدى الترجي بربع نهائي «الأبطال الأفريقي»
اليوم 17:56
لوائح الفورمولا 1 الجديدة في «مرمى النيران»
الرياضة
لوائح الفورمولا 1 الجديدة في «مرمى النيران»
اليوم 17:55
السويد تكافئ بوتر بالعقد الدائم
الرياضة
السويد تكافئ بوتر بالعقد الدائم
اليوم 17:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©