فيرستابن يدرس اعتزال الفورمولا1 بحثاً عن المزيد من المتعة

شنغهاي(د ب أ)

اعترف الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، أن التردد بشأن مستقبله تركه في حالة من الصراع الداخلي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن بطل العالم أربع مرات قد انتقد بصراحة اللوائح الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في سباق الجائزة الكبرى الأسترالي يوم الأحد الماضي، حيث أنهى السباق في المركز السادس.

وأمد فيرستابن هذا الأسبوع مشاركته في سباق نوربيرجرينج 24 ساعة للسيارات الرياضية، والذي سيقام بين سباقي فورمولا1 في ميامي وكندا خلال شهر مايو المقبل. وقبل سباق جائزة الصين الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، ألمح فيرستابن أيضاً إلى احتمال وضع خطة للانسحاب من فورمولا1، مع تعزيز رغبته في المشاركة في سباق لومان 24 ساعة المرموق، إضافة إلى فعاليات أخرى للسيارات الرياضية.

وقبل بداية الموسم، أكد ستيفانو دومينيكالي، رئيس فورمولا1، على ثقته في أن فيرستابن لن يرحل عن الرياضة.

ولدى سؤاله عن تصريحات دومينيكالي في شنغهاي، قال فيرستابن، الذي يمتد عقده مع ريد بول حتى نهاية 2028: «لا أريد الرحيل، لكن كما قلت، أتمنى لو كان لدي المزيد من المتعة».

ًوأضاف:«أنا أيضا أقوم بأعمال أخرى ممتعة للغاية. سوف أشارك في سباق نوردرشلايفه في مايو.

وآمل في السنوات المقبلة أن أشارك في سباق 24 ساعة دي سبا، وربما أيضاً في لومان». وأضاف:«لدي الكثير من الالتزامات الإيجابية، لكن في الوقت نفسه، هناك بعض التضارب. لا أستمتع كثيراً بقيادة سيارة فورمولا1، لكنني أستمتع بالعمل مع جميع أفراد الفريق ومن قسم المحرك أيضاً. إنه تقريباً شيء يربك العقل. دون قسم». وأكمل:«آمل أن تتحسن الأمور. أجريت مناقشات مع فورمولا1 والاتحاد الدولي للسيارات ونعمل على شيء ما، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين كل شيء».