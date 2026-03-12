ليفركوزن يتمسّك بالتفاؤل لعبور أسبوع الحسم

ليفركوزن (د ب أ)

يعتقد مسؤولو باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، أن لديهم فرصة في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، بعدما كان الفريق قريباً من إلحاق الهزيمة الأولى بأرسنال في دوري أبطال أوروبا.

وسجل كاي هافيرتز، لاعب ليفركوزن السابق، هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 89 ليعادل النتيجة، حيث كان روبرت أندريش تقدّم لفريق ليفركوزن، لتنتهي مباراة الذهاب لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بالتعادل 1/1.

وفاز أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي، بمبارياته الثماني في مرحلة الدوري، ويعتقد أندريش أن ليفركوزن يمكنه تحقيق نتيجة إيجابية في لندن يوم الثلاثاء والتأهل للدور التالي.

وقال: «رأينا أن بإمكاننا الفوز على أرسنال، وأننا يمكننا مجاراتهم. سنذهب إلى هناك للتأهل وإلا لما كنّا مضطرين للحضور أصلاً». وقال كاسبر هيولماند، مدرب ليفركوزن، الذي احتوى لاعبوه هجوم أرسنال حتى النهاية، أن كل شيء ممكن في مباراة الأسبوع المقبل. ولكن، ينتظر فريق باير ليفركوزن قبلها موعداً مهماً في الدوري الألماني، عندما يواجه المتصدر بايرن ميونيخ يوم السبت.

وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة لليفركوزن أيضاً، لأنه لا يستطيع تحمل فقدان المزيد من النقاط في صراعه من أجل إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويحتل ليفركوزن المركز السادس بفارق ثلاث نقاط خلف شتوتجارت، صاحب المركز الرابع.

وقال أندريش: «أعتقد أنني لم أخُض من قبل ثلاث مباريات قوية بهذا المستوى خلال فترة قصيرة كهذه، لكن هذا بالضبط ما نحن هنا من أجله».