الأهلي يتحدى الترجي بربع نهائي «الأبطال الأفريقي»

القاهرة(أ ف ب)

يتجدد الصراع القاري بين الأهلي المصري والترجي التونسي في إحدى أبرز «كلاسيكيات» مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث تتجه الأنظار الأحد إلى ملعب حمادي العقربي في رادس، حيث يلتقي الفريقان في ذهاب الدور ربع النهائي.

وهناك مواجهتان عربيتان لا تقلان أهمية بين بيراميدز المصري حامل اللقب، الذي سيحل ضيفاً ثقيلاً على الجيش الملكي المغربي، فيما يلتقي نهضة بركان المغربي مع الهلال السوداني.

ويسعى الترجي إلى الثأر من ضيفه الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل في القاهرة، الذي سيقام أمام مدرجات خاوية بسبب عقوبة من الاتحاد القاري.

وكانت جماهير الأهلي ألقت بالزجاجات الفارغة على لاعبي الجيش الملكي، عقب المباراة التي انتهت بالتعادل من دون أهداف على استاد القاهرة الدولي.

من جهته، يأمل «نادي القرن» في تخطي أزمة النتائج التي يعرفها بإشراف المدرب الدنماركي ييس ثوروب، ومواصلة مسعاه نحو اللقب الثالث عشر في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب في المسابقة القارية الأهم.

وأجرى الترجي الذي خسر النهائي في الموسم قبل الماضي أمام الأهلي، تغييراً فنياً عبر التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل، الذي أعاد الفريق إلى سكة النتائج الجيدة.

شدّد على ضرورة استغلال فريقه ميزة لعب المباراة الأولى أمام جماهيره، إذا أراد الحصول على الأفضلية «نريد أن نقدم كل شيء أمام جماهيرنا في مباراة الذهاب حتى نتمكن من مواجهة المباراة الخارجية بأفضل طريقة ممكنة».

في المقابل، لا يمر الأهلي بفترة جيدة ولا سيما بعد الخسارة أمام طلائع الجيش في الدوري المحلي، مما زاد نقمة الجماهير على ثوروب، الذي اعترف بصعوبة المواجهة مشدداً على أن هدف فريقه هو تحقيق الفوز وبلوغ نصف النهائي.

وأكد ثوروب على شخصية البطل التي يتحلى بها فريقه، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن يهاب أي خصم مهما بلغت قوته.

وتفتتح مباريات الدور ربع النهائي بلقاء ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي مع الملعب المالي في بريتوريا.

ويتطلع الفريق الجنوب إفريقي إلى تسطير فوز كبير قبل لقاء الإياب ضد الفريق «المفاجأة»، والذي تصدر مجموعته أمام الترجي.

ويحل بيراميدز المصري الساعي للحفاظ على اللقب، ضيفاً على الجيش الملكي الطامح إلى ثاني ألقابه، بعد الأول قبل أكثر من أربعين سنة، على الملعب الأولمبي في الرباط.

وسيفتقد الفريق المصري نجم وسطه المغربي وليد الكرتي بداعي الإصابة، بينما سيحضر مواطنه الظهير محمد الشيبي الذي سيواجه فريقه السابق، فيما يمكن للمدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش الاعتماد على أحمد عاطف قطة والمهاجم الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي ويوسف أوباما.

ويأمل الجيش في التفوق على ضيفه القوي، برغم الغيابات المؤثرة التي تعرفها تشكيلة المدرب البرتغالي ألكسندر دوس سانتوس ولا سيما الدولي ربيع حريمات بسبب الإيقاف والحارس أيوب الخياطي، فيما سيستعيد الفريق خدمات الحارس المخضرم أحمد رضى التكناوتي.

ويواجه نهضة بركان الفائز بلقب كأس الاتحاد (الكونفدرالية) في الموسم الماضي، والمشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، ضيفه الهلال السوداني السبت على الملعب البلدي في مدينة بركان.

ويسعى الفريق البرتقالي إلى الخروج بالفوز رغم معاناة تشكيلة المدرب التونسي معين الشعباني، من كثافة المباريات بين الدوري المحلي والمسابقة القارية.

ويتطلع الهلال الذي ينشط في الدوري الرواندي لتوقف النشاط الكروي في السودان بسبب الحرب الأهلية، إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب بعد أسبوع في كيغالي.

وأكد مدرب الفريق الأزرق الروماني لورنتسيو ريجيكامب أن عزم فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية، وقال «هذا يفسر سبب سفرنا المبكر إلى المغرب لخوض هذه المواجهة». وأضاف «يتعين علينا أن نكون في قمة تركيزنا، وأن ندافع ونهاجم ككتلة واحدة».

وانخرط الفريق السوداني في معسكر إعدادي في مدينة الدار البيضاء استعداداً للمواجهة.