الرياضة

أتالانتا «الجريح» للنهوض في مواجهة إنتر وميلان يترقب

أتالانتا «الجريح» للنهوض في مواجهة إنتر وميلان يترقب
12 مارس 2026 18:14

ميلانو(أ ف ب)
بعد هزيمته القاسية بستة أهداف أمام ضيفه العملاق بايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يقوم أتالانتا برحلة قصيرة إلى ميلانو وتحديداً ملعب سان سيرو، لمواجهة إنتر متصدر الدوري الإيطالي في المرحلة التاسعة والعشرين السبت، أملاً في إنعاش آماله في حجز مركز بين الأربعة الأوائل.
وبات للدوري الإيطالي ممثل بالاسم فقط في المسابقة القارية الأبرز، بعدما دك بايرن شباك أتالانتا 6-1، معيداً كرة القدم الإيطالية مجدداً إلى لملمة خيبتها مجدداً.
وجاء عنوان صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" قاسياً بقدر قسوة ما فعله بايرن بأتالانتا: "هذه هي هويتنا"، وفق ما كتبت الصحيفة الوردية الشهيرة، متحسرة على عجز إيطاليا الدائم عن إنتاج لاعبين مثل "الكائن الفضائي" المهاجم الفرنسي للنادي البافاري مايكل أوليسيه الذي تعملق في المباراة.
ومع أنّ خروج أتالانتا، النادي الصغير تاريخياً، من ثمن نهائي دوري الأبطال لا يُعدّ عاراً، فإن الطريقة المهينة لهزيمة الثلاثاء تركت آثارها قبل مواجهة مهمة في سان سيرو.
وقال مدربه رافاييلي بالادينو: "إمّا أن تفوز أو تتعلم، وقد تعلمنا الليلة من فريق رائع على الأرجح سيبقى في هذه البطولة حتى نهايتها. لا يمكن أن ندع هذه النتيجة تحبطنا... بالتأكيد النتيجة مؤلمة لأن تلقي ستة أهداف أمر مزعج، وهذا يجعل الليلة صعبة جداً بالنسبة لنا".
وأضاف "لكن هذا فريق اعتاد دائماً على النهوض من المواقف الصعبة، وخصوصاً بعد الهزائم. ما قلته للاعبين هو رفع رؤوسهم، والراحة، والاستعداد للدوري".
ويتخلف فريق بالادينو الذي يغيب عن صفوفه لاعبان أساسيان هما البرازيلي إديرسون والبلجيكي شارل دي كيتلار بسبب الإصابة، بخمس نقاط عن صاحب المركز الرابع ومفاجأة الموسم كومو، النادي الصغير الآخر في لومبارديا، الذي يقلب المعايير هذا الموسم.
من جهته، يتعيّن على إنتر تجاوز هزيمته في الديربي أمام ميلان، الذي يواجه لاتسيو مساء الأحد، وذلك لضمان عدم تقلص فارق النقاط السبع الذي يفصله عن جاره ومطارده المباشر بقيادة مدربه ماسيميليانو اليجري.
يحتل كومو المركز الرابع، ويستضيف الأحد فريق روما المتعثر والذي حقق فوزاً واحداً فقط في مبارياته الأربع الأخيرة.
ويتساوى الفريقان برصيد 51 نقطة قبل عشر مباريات من نهاية الموسم.
ويأتي يوفنتوس الذي ودّع هو الآخر مسابقة دوري الأبطال مبكراً بخروجه من الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي على يد جلطة سراي التركي، في المركز السادس بفارق نقطة، ويمكنه الارتقاء مؤقتاً إلى المركز الرابع إذا فاز على أودينيزي السبت.

