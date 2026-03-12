عقوبات «يويفا» تنتظر أوليس وكيميتش

لندن (د ب أ)

ربما يتعرض مايكل أوليس وجوشوا كيميتش، ثنائي فريق بايرن ميونيخ الألماني، لعقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بعد الشكوك التي أثيرت حول تعمد حصولهما على بطاقة صفراء، حسبما أفاد تقرير لصحيفة (ذا صن) البريطانية، اليوم الخميس.

وشارك اللاعبان في اللقاء لمدة 90 دقيقة كاملة في فوز فريقهما الساحق 6/ 1 على مضيفه أتالانتا الإيطالي، أول أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حصل أوليس 24 عاماً، على جائزة أفضل لاعب في المباراة عقب أدائه المميز، حيث سجل هدفين وصنع هدفاً آخر خلال اللقاء، ليقود فريق المدرب البلجيكي فينسنت كومباني للتقدم في النتيجة 6/ صفر في غضون 67 دقيقة. وبهذا الفوز الكاسح، وضع بايرن أكثر من قدم في دور الثمانية للمسابقة، التي توِّج بها 6 مرات، حيث يستعد لمواجهة الفائز من ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، ما لم تحدث مفاجأة مدوية في لقاء الإياب، الذي يقام بملعب (أليانز أرينا)، معقل الفريق البافاري. وأثيرت مخاوف بشأن حصول أوليس والقائد كيميتش على بطاقة صفراء بشكل متعمد في وقت متأخر من المباراة. وتم تحذير أوليس أكثر من مرة بضرورة الإسراع في لعب الكرة، لكن عندما أطال الانتظار في تنفيذ ركلة ركنية حصل في النهاية على بطاقة صفراء، وبالمثل، تلقى كيميتش 31 عاماً، بطاقة صفراء بعد ست دقائق لإضاعته الوقت في تنفيذ ركلة حرة. لكن المثير للاهتمام أن كلاً من أوليس وكيميتش دخلا مباراة الذهاب في بيرجامو وهما على بُعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف لمباراة واحدة، بعد حصولهما على بطاقتين صفراوين لكل منهما في دور المجموعات بالبطولة، وهو ما يعني إيقافهما مباراة واحدة حال حصولهما على بطاقة صفراء ثالثة بدور الـ 16.

لكن بحصولهما على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب أمام أتالانتا، سيقتصر إيقافهما على مباراة الإياب، التي أصبحت الآن تحصيل حاصل بشكل كبير، أما لو نالا بطاقتهما الصفراء الثالثة في لقاء العودة، لكانا قد غابا عن مباراة الذهاب في دور الثمانية بالبطولة، وهو ما كان من الممكن أن يكون حدثاً ضخماً. وتنص لائحة المسابقة على إلغاء البطاقات الصفراء المتراكمة قبل الدور قبل النهائي لضمان عدم إيقاف اللاعبين عن المباريات الحاسمة إلا في حال حصولهم على بطاقة حمراء في دور الثمانية. لذا، أثيرت بعض الشكوك حول حصول أوليس وكيميتش على بطاقة صفراء كان من الممكن تجنبها لإضاعة الوقت، ومن المؤكد أنهما سيكونان متاحين لمباراة الذهاب الحاسمة في دور الثمانية، والتي يرجح أن تكون ضد ريال مدريد. مع ذلك، ربما ينظر (يويفا) بعين الريبة إلى الإنذارين اللذين حصل عليهما اللاعبان أول أمس، وربما ينالا عقوبة إضافية إذا رأى أن أي منهما تعمد الحصول على البطاقة الصفراء للتغيب عن مباراة الإياب.