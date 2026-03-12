بعد 16 عاماً.. بالاك لم ينس موقف لوف!

برلين (د ب أ)

لا يزال النجم السابق مايكل بالاك غير متقبل لاستبعاده من قائمة منتخب ألمانيا قبل 16 عاماً، ويعتقد أن المدرب الأسبق يواكيم لوف تعامل مع الأمر بشكل سيئ. ولعب بالاك 98 مباراة بقميص منتخب ألمانيا في الفترة من 1999 وحتى 2010، سجل خلالها 42 هدفاً، لكن إصابة في القدم حرمت لاعب خط الوسط من المشاركة في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، فيما اختار لوف المدافع الأيمن فيليب لام قائداً للفريق، ومنذ ذلك الحين لم ينضم بالاك للمنتخب.

وقال بالاك «49 عاماً» لبرنامج وثائقي عبر «سكاي تي في» اليوم الخميس: «كنت ببساطة أود لو أنه كان هناك تواصل مفتوح من جانب لوف». وأضاف: «الاحترام يفرض أنه على الأقل يخبرني بذلك وجهاً لوجه، بعد كل ما حققته مع المنتخب الوطني على مدار 10 سنوات سابقة». وحاليا يتعامل الاثنان باحترام عندما يتقابلان. وتابع: «ربما كان يعتقد أنه من الصعب أن يجري هذه المحادثة معي، كنت أود أن يحدث ذلك في حينها، عندما نلتقي نتبادل التحية بشكل طبيعي».