«أبوظبي للقوى» يعتمد 16 مدرسة لاكتشاف المواهب

أبوظبي (وام)

اعتمد نادي أبوظبي لألعاب القوى 16 مدرسة على مستوى إمارة أبوظبي ضمن مشروع «اكتشاف المواهب»، في المدارس الحكومية والخاصة من 10 أعوام و12 عاماً.

وأوضح النادي في هذا الصدد أن فكرة المشروع تعتمد على 5 معايير أساسية للانتقاء، تتمثل في الأساسي والبرونزي والفضي والذهبي والبلاتيني، عبر مراحل متدرجة لاختبار مجموعة من الطلاب وصولاً إلى اختيار الأفضل من بينهم، للانضمام إلى برامج الإعداد والتأهيل في النادي، وفق أعلى المعايير الاحترافية والممارسات العالمية، بإشراف خبراء ومدربين على درجة كبيرة من الكفاءة المهنية، من أصحاب الاختصاص في تدريب الأطفال والبراعم.

وأكد خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، أن الاختبارات المقررة تتضمن الجوانب المهارية والبدنية والطبية والنفسية، مثل الطول والوزن، وغيرها من المؤشرات التي تسهم في تحديد طبيعة النشاط الذي يمكن أن يمارسه الطالب في النادي بعد اختياره.

وأشار إلى أن المدارس التي وقع عليها الاختيار 8 في أبوظبي و6 في العين و2 في الظفرة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة -أبوظبي، مع تحديد صالات الاختبارات بكل من أبوظبي والعين.