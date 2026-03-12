الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«القوى» يُطلق كأس نائب رئيس الدولة في دبي 4 أبريل

«القوى» يُطلق كأس نائب رئيس الدولة في دبي 4 أبريل
12 مارس 2026 22:27

دبي (وام)
أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، اعتماد تنظيم بطولة كأس نائب رئيس الدولة لمرحلتي الشباب والأشبال على مدار يومي 4 و5 أبريل المقبل بنادي ضباط شرطة دبي.
وأكد الاتحاد في هذا الصدد أن البطولة تندرج ضمن أجندة الموسم الحالي، وتسهم في اكتشاف المواهب، ضمن أهدافه تعزيز قدرات المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر الواعدة، وتأسيس قاعدة قوية للمنتخبات الوطنية.
ونوه إلى أهمية البطولة قبل مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات البطولة العربية، المقررة في تونس خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل المقبل.
وقالت جميلة عبدالله علي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة لجنة الحماية، إن اللجان الفنية في الاتحاد تضطلع بدورها في وضع الترتيبات كافة لانطلاق البطولة، وعمليات تسجيل اللاعبين، تمهيداً لاعتماد القوائم النهائية المشاركة في المسابقات وفق الشروط المقررة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في «عربية القوى» بتونس
3800 طالب وطالبة في المرحلة الأولى من منافسات «ألعاب مدارس دبي»
كأس نائب رئيس الدولة
اتحاد ألعاب القوى
نادي ضباط شرطة دبي
آخر الأخبار
آثار قصف في طهران
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي: قصفنا نحو 6 آلاف هدف في إيران
اليوم 23:45
العين يستعيد صدارة «دوري أدنوك» بثنائية الوصل
الرياضة
العين يستعيد صدارة «دوري أدنوك» بثنائية الوصل
اليوم 23:36
«أبولو» تستحوذ على «الأغلبية» في أتلتيكو مدريد
«أبولو» تستحوذ على «الأغلبية» في أتلتيكو مدريد
اليوم 23:28
جونزالو هيجواين.. «الهروب من المصيدة» في رمضان
الرياضة
جونزالو هيجواين.. «الهروب من المصيدة» في رمضان
اليوم 23:15
شعار وزارة الدفاع السعودية
الأخبار العالمية
السعودية تعلن اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيرة
اليوم 23:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©