الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قطر للاستثمارات تدرس شراء نادٍ في «أن بي أيه» الأوروبي

قطر للاستثمارات تدرس شراء نادٍ في «أن بي أيه» الأوروبي
12 مارس 2026 22:37

باريس(أ ف ب)
تعتزم شركة قطر للاستثمارات الرياضية، المساهمة الرئيسية في نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التقدم بعرض إلى دوري كرة السلة الأميركي «أن بي أيه» للمشاركة في نسخته الأوروبية، عبر تأسيس ناد مقره باريس، وفق ما أفاد متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر الذي أكد معلومات نشرتها صحيفة «ليكيب» الرياضية، إن قطر للاستثمارات الرياضية، برئاسة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وشركاءه «منخرطون بنشاط في عملية المناقصة».
وأوضح أن «نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم ليس من يتقدم بعرض لامتلاك فريق كرة سلة، بل قطر للاستثمارات الرياضية كمستثمر يسعى إلى إنشاء +فرنشايز+ (رخصة ناد) لكرة السلة في مدينة باريس».
وقد يندرج هذا العرض ضمن استراتيجية الشركة القطرية الرامية إلى تحويل باريس سان جيرمان إلى علامة عالمية.
وتملك الأطراف المهتمة حتى 31 مارس لتقديم عروضها المالية.
لكن المفاوضات قد تستمر لمدة عام على الأقل، نظراً للفجوة الكبيرة بين ما يتطلع إليه مسؤولو «أن بي أيه» وما يرغب المستثمرون في دفعه، بحسب مصدر مقرب من الملف.
وأعلنت رابطة «أن بي أيه» العام الماضي إطلاق مشروع إنشاء بطولة أوروبية بدءًا من عام 2027، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا).
وتستهدف الرابطة مدنا مثل باريس، ليون، لندن، برلين، مدريد، برشلونة، ميلانو، روما، مانشستر، ميونيخ، أثينا وإسطنبول.
ويثير المشروع توترات كبيرة مع «يوروليج»، المسابقة السلوية الأبرز حالياً في أوروبا على صعيد الأندية.

أخبار ذات صلة
الإصابة تهدد أتلتيكو مدريد بفقدان باريوس
مبابي يقترب من العودة
باريس سان جيرمان
جهاز قطر للاستثمار
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
آثار قصف في طهران
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي: قصفنا نحو 6 آلاف هدف في إيران
اليوم 23:45
العين يستعيد صدارة «دوري أدنوك» بثنائية الوصل
الرياضة
العين يستعيد صدارة «دوري أدنوك» بثنائية الوصل
اليوم 23:36
«أبولو» تستحوذ على «الأغلبية» في أتلتيكو مدريد
«أبولو» تستحوذ على «الأغلبية» في أتلتيكو مدريد
اليوم 23:28
جونزالو هيجواين.. «الهروب من المصيدة» في رمضان
الرياضة
جونزالو هيجواين.. «الهروب من المصيدة» في رمضان
اليوم 23:15
شعار وزارة الدفاع السعودية
الأخبار العالمية
السعودية تعلن اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيرة
اليوم 23:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©