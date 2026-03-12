قطر للاستثمارات تدرس شراء نادٍ في «أن بي أيه» الأوروبي

باريس(أ ف ب)

تعتزم شركة قطر للاستثمارات الرياضية، المساهمة الرئيسية في نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التقدم بعرض إلى دوري كرة السلة الأميركي «أن بي أيه» للمشاركة في نسخته الأوروبية، عبر تأسيس ناد مقره باريس، وفق ما أفاد متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي أكد معلومات نشرتها صحيفة «ليكيب» الرياضية، إن قطر للاستثمارات الرياضية، برئاسة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وشركاءه «منخرطون بنشاط في عملية المناقصة».

وأوضح أن «نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم ليس من يتقدم بعرض لامتلاك فريق كرة سلة، بل قطر للاستثمارات الرياضية كمستثمر يسعى إلى إنشاء +فرنشايز+ (رخصة ناد) لكرة السلة في مدينة باريس».

وقد يندرج هذا العرض ضمن استراتيجية الشركة القطرية الرامية إلى تحويل باريس سان جيرمان إلى علامة عالمية.

وتملك الأطراف المهتمة حتى 31 مارس لتقديم عروضها المالية.

لكن المفاوضات قد تستمر لمدة عام على الأقل، نظراً للفجوة الكبيرة بين ما يتطلع إليه مسؤولو «أن بي أيه» وما يرغب المستثمرون في دفعه، بحسب مصدر مقرب من الملف.

وأعلنت رابطة «أن بي أيه» العام الماضي إطلاق مشروع إنشاء بطولة أوروبية بدءًا من عام 2027، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا).

وتستهدف الرابطة مدنا مثل باريس، ليون، لندن، برلين، مدريد، برشلونة، ميلانو، روما، مانشستر، ميونيخ، أثينا وإسطنبول.

ويثير المشروع توترات كبيرة مع «يوروليج»، المسابقة السلوية الأبرز حالياً في أوروبا على صعيد الأندية.