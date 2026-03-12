الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
تمويل الأمن يحل أزمة ماساتشوستس قبل كأس العالم 2026

تمويل الأمن يحل أزمة ماساتشوستس قبل كأس العالم 2026
12 مارس 2026 22:40

فوكسبورو وماساتشوستس(أ ب)
لم يعد مصير مباريات كأس العالم لكرة القدم، المقرر قامتها في ماساتشوستس هذا الصيف معلقاً. وعلى مدار أسابيع كانت بلدة فوكسبورو، معقل فريق نيو إنجلاند باتريوتس لكرة القدم الأميركية، وملعب جيليت، الذي من المقرر أن يستضيف 7 مباريات في المونديال بشهري يونيو ويوليو، تتردد في منح ترخيص الترفيه الذي يحتاجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاستضافة المباريات.
وكانت المشكلة تكمن في مبلغ 8. 7 مليون دولار، لم تتلقه البلدة بعد لتغطية تكاليف الأمن والمعدات ذات الصلة بالمباريات، وأوضح المسؤولون للمحامين الممثلين للجنة المنظمة لبطولة بوسطن لكرة القدم 2026، في جلسة استماع عامة الأسبوع الماضي أنه لن يتم إصدار الترخيص بحلول الموعد النهائي في مارس، إذا لم يتم توفير التمويل. لكن بياناً مشتركاً صدر في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، عن بلدة فوكسبورو، وبطولة بوسطن لكرة القدم 2026، وشركة كرافت سبورتس آند إنترتينمنت المالكة لملعب جيليت، أفاد بأنهم توصلوا إلى تفاهم جماعي، للموافقة على الترخيص في جلسة الاستماع المقررة الأسبوع المقبل، وذلك لضمان إقامة بطولة كأس العالم 2026 بأمان ونجاح على ملعب جيليت.
وأوضح البيان أن اللجنة المنظمة ستوفر التمويل مقدماً، مع ضمان شركة كرافت سبورتس آند إنترتينمنت لهذا التمويل. وجاء في البيان: "كجزء من هذا الاتفاق، لن تتحمل بلدة فوكسبورو أي تكاليف أو أعباء مالية تتعلق بكأس العالم لكرة القدم، حيث ستوفر منظمة بوسطن لكرة القدم 2026 تمويلاً مقدماً للنفقات الرأسمالية المتعلقة بالأمن، ولتغطية كافة جوانب الانتشار الأمني التي حددها مسؤولو السلامة العامة لتنفيذ الحدث بدعم من شركة كرافت سبورتس آند إنترتينمنت".

