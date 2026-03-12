الإصابة تهدد أتلتيكو مدريد بفقدان باريوس

مدريد(د ب أ)

تعرض بابلو باريوس، لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، لإصابة، غادر بسببها تدريبات فريقه الذي يستعد لمواجهة خيتافي، بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن باريوس تعرض لإصابة في التدريبات بعد تدخل قريب من المرمى ليسقط أرضاً، ثم تلقى العلاج من الجهاز الطبي للفريق مما تسبب في قلق بالغ بين زملائه. وأضافت أن باريوس لم يكن قادراً على إنهاء التدريبات، مشيرة إلى ما يبدو أنه إصابة عضلية تعرض لها، فيما سيقيم الجهاز الطبي للفريق مدى خطورة إصابته.

وفي شأن آخر، تحدث الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق، عن أهمية الاستحواذ على الكرة في مواجهة خيتافي. وقال سيميوني: «إذا نجحنا في الاحتفاظ بالكرة، سنضمن الفوز»، وذلك في الوقت الذي يعود فيه الفريق للمنافسات المحلية مجدداً، بعد فوزه الكبير على توتنهام الإنجليزي 2/5 في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا. وأضاف: «دعونا نبذل قصارى جهدنا»، مشيراً على أهمية اللعب بشكل جيد أمام خيتافي، الذي يتميز بالضغط العالي على منافسيه.