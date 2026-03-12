الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإصابة تهدد أتلتيكو مدريد بفقدان باريوس

الإصابة تهدد أتلتيكو مدريد بفقدان باريوس
12 مارس 2026 22:43

مدريد(د ب أ)
تعرض بابلو باريوس، لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، لإصابة، غادر بسببها تدريبات فريقه الذي يستعد لمواجهة خيتافي، بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري.
وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن باريوس تعرض لإصابة في التدريبات بعد تدخل قريب من المرمى ليسقط أرضاً، ثم تلقى العلاج من الجهاز الطبي للفريق مما تسبب في قلق بالغ بين زملائه. وأضافت أن باريوس لم يكن قادراً على إنهاء التدريبات، مشيرة إلى ما يبدو أنه إصابة عضلية تعرض لها، فيما سيقيم الجهاز الطبي للفريق مدى خطورة إصابته.
وفي شأن آخر، تحدث الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق، عن أهمية الاستحواذ على الكرة في مواجهة خيتافي. وقال سيميوني: «إذا نجحنا في الاحتفاظ بالكرة، سنضمن الفوز»، وذلك في الوقت الذي يعود فيه الفريق للمنافسات المحلية مجدداً، بعد فوزه الكبير على توتنهام الإنجليزي 2/5 في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا. وأضاف: «دعونا نبذل قصارى جهدنا»، مشيراً على أهمية اللعب بشكل جيد أمام خيتافي، الذي يتميز بالضغط العالي على منافسيه.

أخبار ذات صلة
«أبولو» تستحوذ على «الأغلبية» في أتلتيكو مدريد
قطر للاستثمارات تدرس شراء نادٍ في «أن بي أيه» الأوروبي
أتلتيكو مدريد
توتنهام
دوري أبطال أوروبا
خيتافي
آخر الأخبار
آثار قصف في طهران
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي: قصفنا نحو 6 آلاف هدف في إيران
اليوم 23:45
العين يستعيد صدارة «دوري أدنوك» بثنائية الوصل
الرياضة
العين يستعيد صدارة «دوري أدنوك» بثنائية الوصل
اليوم 23:36
«أبولو» تستحوذ على «الأغلبية» في أتلتيكو مدريد
«أبولو» تستحوذ على «الأغلبية» في أتلتيكو مدريد
اليوم 23:28
جونزالو هيجواين.. «الهروب من المصيدة» في رمضان
الرياضة
جونزالو هيجواين.. «الهروب من المصيدة» في رمضان
اليوم 23:15
شعار وزارة الدفاع السعودية
الأخبار العالمية
السعودية تعلن اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيرة
اليوم 23:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©