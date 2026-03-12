العين يستعيد صدارة «دوري أدنوك» بثنائية الوصل

معتز الشامي (أبوظبي)

عاد العين إلى صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حسم قمة الجولة 19 بالفوز على ضيفه الوصل 2-0 على استاد هزاع بن زايد، في مواجهة فرض فيها "الزعيم" سيطرته مبكراً، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة، بينما بقي الوصل في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

لم ينتظر العين سوى 61 ثانية فقط ليضرب مبكراً عبر بالاسيوس، الذي استغل بداية هجومية سريعة وسدد صاروخية هز بها الشباك ويمنح أصحاب الأرض أفضلية مبكرة أربكت حسابات الوصل منذ اللحظة الأولى.

الهدف لم يكن مهما فقط في توقيته، بل حمل رقما استثنائيا أيضا ؟ بعدما أصبح أسرع هدف يُسجل في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وأسرع هدف في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين.

وواصل العين ضغطه بعد الهدف المبكر، ونجح في استثمار أفضليته خلال الشوط الأول عندما أضاف المدافع يحيى بن خالق الهدف الثاني في الدقيقة 20، بعد هجمة منظمة عززت تفوق أصحاب الأرض ومنحت الفريق أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول الوصل العودة إلى المباراة وتقليص الفارق، إلا أن التنظيم الدفاعي للعين وسيطرته على إيقاع اللعب، إضافة لتألق خالد عيسى حارس العرين ، حرم "الإمبراطور" من صناعة فرص حقيقية، ليحافظ الزعيم على تقدمه حتى صافرة النهاية.