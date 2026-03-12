الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بني ياس نحو منطقة الأمان بالفوز على الوحدة

بني ياس نحو منطقة الأمان بالفوز على الوحدة
12 مارس 2026 23:56

مصطفى الديب (أبوظبي)
حقق بني ياس فوزاً مهماِ على الوحدة بهدف دون رد في المباراة، التي أقيمت على ملعب الشامخة بأبوظبي، في ختام مباريات الجولة 19 من دوري المحترفين.
وواصل بني ياس صحوته نحو منطقة الأمان ليضيف ثلاث نقاط غالية في رصيده، في صراعه للهروب من الهبوط، ليصل إلى النقطة 20 ويرتقى للمركز الـ 11، بعد أن حقق انتصاره الثالث على التوالي، بينما تواصلت نتائج الوحدة المخيبة، وتجمد رصيد الفريق عند 34 نقطة في المركز الثالث.
سجل هدف المباراة الوحيد، المدافع المالي، محمدو كمارا، قبل نهاية الشوط الأول، بكرة رأسية من عرضية متقنة للمغربي نسيم الشاذلي في الدقيقة 45+1.
وظهر بني ياس بشكل قوي خاصة في شوط المباراة الأول، إذ كانت له الأفضلية الفنية على أرض الملعب، وصنع الفريق فرصاً عدة للتسجيل.
ولعب بني ياس الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط يحيى نادر في الدقيقة 84 بعد تدخل قوي مع لوكاس بيمنتا بعد العودة لتقنية الفيديو ليحافظ على الفوز الثمين.

