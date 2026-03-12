الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دفع حامل الكرات يكلف لاعب تشيلسي عقوبة «يويفا»

دفع حامل الكرات يكلف لاعب تشيلسي عقوبة «يويفا»
13 مارس 2026 00:16

نيون(أ ب)
تلقى البرتغالي بيدرو نيتو جناح تشيلسي الإنجليزي عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بسبب دفعه لأحد الصبية حاملي الكرات، في مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان الفرنسي التي خسرها تشيلسي بدوري أبطال أوروبا.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن نيتو يواجه عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة، بسبب "السلوك غير الرياضي" وسيتم اتخاذ قرار تأديبي لاحقاً "في الوقت المناسب". ويتأخر تشيلسي قبل مباراة الإياب التي تقام بين الفريقين الثلاثاء المقبل في لندن، حيث خسر ذهاباً 2 / 5 أمام حامل اللقب يوم أمس الأربعاء.
وقام نيتو بدفع الفتى الذي يحمل الكرة خارج خطوط الملعب، في صدره، حيث بدا أنه يمسك بالكرة بدلاً من أنه يعطيها له في وقت كان يتأخر فيه تشيلسي بنتيجة 2 / 4.
واعتذر نيتو لاحقاً، للفتى، وقام بمنحه قميصه الذي خاض به المباراة. وقال اللاعب عبر قناة "تي إن تي سبورتس" البريطانية: "في ظل انفعالات المباراة، وكنا متأخرين، كنت أريد أن التقط الكرة، قمت بدفعه دفعة خفيفة، ورأيت أنه تألم من ذلك، وأنا آسف، فأنا لست هكذا". وتابع اللاعب: "لغتي الفرنسية ليست جيدة، وفيتينيا جاء وأخبر الفتي أنني لست هكذا". وتابع في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "في النهاية، ضحك الفتى، وأعطيته قميصي، وقد اعتذرت نحو 35 مرة، وهو أدرك ما حدث، وكان سعيداً بالموقف" ويسعى تشيلسي لتعويض خسارته بفارق ثلاثة أهداف أمام باريس سان جيرمان في مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء المقبل.

