أستون فيلا وبورتو يقتربان من دور الثمانية بالدوري الأوروبي

عواصم أوروبية(د ب أ)

اقترب فريقا أستون فيلا الإنجليزي وبورتو البرتغالي من التأهل لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج) وحقق أستون فيلا انتصاراً ثميناً 1 / صفر على مضيفه ليل الفرنسي، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية، الذي شهد أيضاً فوز بورتو 2 / 1 على مضيفه شتوتجارت الألماني.

وأصبح يكفي الفريقان التعادل في جولة الإياب، التي تقام على ملعبيهما، يوم الخميس المقبل، من أجل مواصلة مشوارهما في البطولة. كما تعادل بولونيا 1 / 1 مع ضيفه روما، في المواجهة الإيطالية الخالصة، التي أقيمت بينهما في البطولة، بينما تغلب باناثانيكوس اليوناني 1 / صفر على ضيفه ريال بيتيس الإسباني، ليتقدم خطوة لا بأس بها نحو الصعود.

وعلى ملعب (بيير موروا)، تقمص النجم الإنجليزي المخضرم أولي واتكينز دور البطولة في لقاء أستون فيلا وليل، عقب تسجيله هدف الفريق الإنجليزي الوحيد في الدقيقة 61، بينما عجز الفريق الفرنسي عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء. وعلى ملعب (مرسيدس بنز أرينا)، بادر تيريم موفي بالتسجيل لمصلحة بورتو في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله رودريجو مورا الهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما تكفل دينيز أونداف بتسجيل هدف شتوتجارت الوحيد في الدقيقة 40.

وعلى ملعب (ريناتو دالارا)، جاء هدفا مباراة بولونيا وضيفه روما في الشوط الثاني، حيث تقدم أصحاب الأرض بهدف عبر فيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 50، غير أن لورينزو بيليجريني سرعان ما أدرك التعادل لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة 71.

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل لدور الثمانية إلى لقاء الإياب، الذي يقام يوم الخميس القادم في الملعب الأولمبي بروما، حيث يتطلع كل فريق لتحقيق الانتصار لمواصلة مشواره في المسابقة، غير أن التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي سيعني احتكام الناديين لركلات الترجيح لتحديد الصاعد منهما.

وعلى ملعب (أثينا) الأولمبي، تقمص فيسنتي تابوردا دور البطولة، عقب تسجيله هدف باناثانيكوس الوحيد في مرمى بيتيس، في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، علماً بأن الفريقين أنهيا المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعب من كل منهما.

وحصل أنس الزعروري ودييجو لورينتي، لاعبا الناديين اليوناني والإسباني على الترتيب، على البطاقة الصفراء الثانية لهما في الدقيقتين 59 و87 على التوالي.