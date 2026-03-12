زفيريف إلى نصف نهائي إنديان ويلز للمرة الأولى

إنديان ويلز(أ ف ب)

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف رابعاً عالمياً، نصف نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب لأول مرة، بعد فوزه على الفرنسي أرتور فيس 6-2 و6-3.

وضرب زفيريف موعداً مع الفائز من مواجهة الإيطالي يانيك سينر الثاني والأميركي ليرنر تيان (25).

وأقصى الألماني البالغ 28 عاماً والمتوّج سبع مرات بدورات الألف نقطة، آخر الفرنسيين من الدورة وأوقف فيس مجدداً عند ربع النهائي، كما حدث العام الماضي حين خسر الفرنسي أمام الروسي دانييل مدفيديف.

ولم ينجح أي لاعب فرنسي في الوصول إلى نصف نهائي إنديان ويلز منذ غي فورجيه عام 1991.

وجد الفرنسي المصنّف 32 عالمياً نفسه سريعاً متخلفاً أمام زفيريف الذي كسر إرسال منافسه الأول.

وتابع زفيريف تقدّمه وكرّر كسر الإرسال في الشوط الخامس حتى حسم المجموعة الأولى.

وارتكب فيس 27 خطأ مباشراً، وظهر عليه التوتر بوضوح عندما حطّم مضربه غضباً بعد خطأ مزدوج منح زفيريف كسراً ثانياً للإرسال في المجموعة الأولى.

وفي الثانية، فعلها مجدداً بكسر إرسال فيس في الشوطين الخامس والتاسع، حاسماً المواجهة في ساعة و23 دقيقة، ليبلغ نصف نهائي هذه الدورة للمرة الأولى.

قال زفيريف "قدّمت مباراة ممتازة. كان (فيس) في طريقه للدخول إلى قائمة أفضل عشرة لاعبين العام الماضي لكنه توقّف بسبب الإصابة. سيعود إلى مستواه سريعاً فهو لاعب ممتاز".

ويمكن لفيس أن يخرج راضياً من مشواره في صحراء كاليفورنيا، في رابع دورة له منذ عودته إلى الملاعب مطلع فبراير بعد غياب ثمانية أشهر بسبب إصابة في الظهر. وكان قد بلغ نهائي دورة الدوحة (500 نقطة) في نهاية فبراير.

وأضاف زفيريف "حصولي على كسر للإرسال منذ الشوط الأول منحني حرية أكبر. ضد هذا النوع من اللاعبين، هذا الأمر مهم جداً ويمنح الثقة".