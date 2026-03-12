ملاعب «دوري أدنوك» ترفع التحية العسكرية لـ«حماة الوطن»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



ازدانت احتفالات نجوم «دوري أدنوك للمحترفين» برسائل الشكر والتقدير للقوات المسلحة «حماة الوطن»، في لفتة وطنية حملت مشاعر الامتنان والعرفان لجنود الوطن، لتصبح التحية العسكرية علامة بارزة في احتفالات اللاعبين خلال مباريات الدوري.

وكان ماتيوس ليما لاعب شباب الأهلي أول من بادر بهذه اللفتة، حين احتفل بهدفه في مرمى الوحدة خلال المباراة المؤجلة من الجولة 16، موجهاً التحية إلى صقور القوات الجوية الإماراتية بطريقة خاصة لفتت الأنظار.

وامتدت هذه المبادرة إلى ملاعب أخرى، حيث حرص لاعبو الجزيرة على الاحتفال بالطريقة ذاتها خلال مباراتهم أمام مضيفهم الظفرة في افتتاح الجولة 19، والتي انتهت بفوز «فخر أبوظبي» 2-1، في مشهد عكس روح التقدير والاعتزاز بدور القوات المسلحة.

وفي مباراة شباب الأهلي أمام ضيفه كلباء التي انتهت بفوز «الفرسان» 5-1، افتتح المتألق محمد جمعة المنصوري التسجيل لفريقه، قبل أن يحتفل بالهدف عبر التحية العسكرية، موضحاً بعد المباراة: «تحية الهدف أوجهها لجنود الوطن والقيادة الرشيدة». وشهدت المباراة أيضاً مبادرات جماهيرية لافتة، حيث رفعت جماهير شباب الأهلي «تيفو» حمل عبارة: «الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مُرّة»، وهي المقولة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتتحول إلى رمز للفخر والقوة.

من جانبه، عبّر الهولندي مارينو بوشيتش مدرب الجزيرة عن ثقته في المجتمع الإماراتي، قائلاً: «رغم الظروف الحالية، أشعر بثقة كبيرة، وأشعر بالأمان هنا، أنا سعيد بأننا نستطيع مواصلة لعب كرة القدم، فهذا يبعث برسالة إيجابية للجميع، وأشكر كل من يعمل على توفير هذا الشعور بالأمان». بدوره، أكد المونتينيجري زيليكو بيتروفيتش مدرب الظفرة تضامنه مع المجتمع، قائلاً: «لا أفهم كيف يمكن الاعتداء على بلد مسالم وشعب طيب لم يؤذِ أحداً، آمل أن تتوقف هذه الأحداث سريعاً، بالنسبة لي لن أغادر هذا البلد، قررت البقاء هنا مع الناس».

وتزينت ملاعب «دوري أدنوك للمحترفين» بألوان علم دولة الإمارات خلال المباريات، فيما حضرت الرسائل الجماهيرية الملهمة في المدرجات والشاشات الإلكترونية، لتضفي أجواء وطنية مميزة.

وجاءت هذه المشاهد لتعكس روح التلاحم الوطني، حيث أكدت الجماهير واللاعبون وقوفهم صفاً واحداً خلف الوطن، في صورة جسّدت عمق الانتماء والوعي المجتمعي، ورسمت في المدرجات لوحة وطنية تعبّر عن قيم الولاء والتقدير.