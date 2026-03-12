بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية.. السلة والطاولة والريشة الطائرة تكشف عن الأبطال

معتز الشامي (أبوظبي)

ارتفعت حدة الإثارة في الأدوار النهائية مع حسم ألقاب مسابقات كرة السلة الثلاثية للرجال، وكرة الطاولة للسيدات، والريشة الطائرة للسيدات، فيما شهد دور الـ16 من مسابقة كرة القدم مواجهات قوية وإثارة كبيرة، وذلك ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتجرى منافساتها في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، حتى الثلاثاء المقبل.

وجاء ختام منافسات كرة السلة حافلاً بالندية، وحسم فريق دبي لقب فئة النخبة، وجاء تيليفكسر وصيفاً، فيما نال فريق ستار بوينت المركز الثالث، و«بيج ثري» المركز الرابع، وفي الفئة المفتوحة، فاز فريق بي أوليج بالمركز الأول، يليه فريق تيرمينز وصيفاً، وفريق 1403 بالمركز الثالث، وفريق يوريتش في المركز الرابع.

وعلى صعيد فئة تحت 18 سنة، فاز فريق موين بالمركز الأول، يليه تاباسكو وصيفاً، وماكاسيس بالمركز الثالث، وليجندز بالمركز الرابع.

وكسبت الأردنية براء الوديان لقب بطولة كرة الطاولة للسيدات، وذلك بعد فوزها على مواطنتها يارا الدميسي التي حلت بالمركز الثاني، فيما حصلت إنا من الفليبين على المركز الثالث. وتوجت الإندونيسية زهرة رحمة بلقب بطولة الريشة الطائرة للسيدات، وجاءت لاعبتا منتخبنا الوطني، نوران راتو وميشا خان في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وجاءت انطلاقة مباريات دور الـ 16 حافلة بالمستويات القوية، والحضور الجماهيري الذي أشعل الأجواء على المدرجات، وشهدت أبرز النتائج فوز بوليفيا على سامبا 3-2، وإيجس على الكتيبة 3-2، والأرشيف والمكتبة الوطنية على تبريد بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3، وبينونة على الونان 3-1، وساليسبوري على إياك 5-0، وأبيكا على الاتحاد ماسترز 4-1.

وتتواصل اليوم منافسات المواي تاي، التي تعد مقصداً للجماهير والعائلات، حيث تواصل تقديم النجوم الواعدين من مختلف الفئات السنية، فيما تختتم اليوم منافسات المطارحة التي تشهد تطوراً وانتشاراً في إعادة إحياء ممارسة هذا النوع من المصارعة الذي انطلق من المجتمع قبل عقود من الزمن، وتتواصل أيضاً، منافسات الكريكيت، والبادل من بين ألعاب وفعاليات مختلفة تقام في موقع الحدث.

وتشهد البطولة حضوراً جماهيرياً متزايداً، حيث تتميز بإقامة سحوبات يومية على جوائز فاخرة وقيمة، حيث تُعد كل تذكرة دخول قسيمة اشتراك تلقائية في السحوبات اليومية.