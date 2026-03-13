الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشاهين» و«مخيفة» يتصدران الترشيحات في الأمسية الـ14 على مضمار أبوظبي

«الشاهين» و«مخيفة» يتصدران الترشيحات في الأمسية الـ14 على مضمار أبوظبي
13 مارس 2026 11:18

عصام السيد (أبوظبي)
ينظم نادي أبوظبي للسباق غداً، أمسية سباقه الرابع عشر، التي تتألف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، ويتضمن ثلاث بطولات، هي بطولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، وسباقي «الإمارات الكلاسيكي» للمهرات والأمهار، وتبلغ قيمة أجمالي الجوائز 1.488.000 درهم.
وسيكون الشوط الرابع لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة في سن خمس سنوات فما فوق، مسرحاً لتنافس العمالقة على لقب بطولة الإمارات للفئة الأولى، وجوائزها مليون درهم، ويتصدر الترشيحات الجواد "أتش أم الشاهين" صاحب التصنيف البالغ 130 رطلاً.
ويجتذب سباق كلاسيكو الإمارات للمهرات في سن أربع سنوات فقط، في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر «هيبة»، مجموعة قوية من مهرات الإنتاج المحلي عمر 4 سنوات فقط، وتبلغ قيمة جوائزه 110 آلاف درهم، وتتصدر الترشيحات المهرة "مخيفة".
ويقام سباق كلاسيكو الإمارات لأمهار الإنتاج المحلي في سن أربع سنوات فقط، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «هيبة» وقيمة جوائزه 110 آلاف درهم، ويتصدر الترشيحات "جاب جازل".
وخصص الشوط الأول لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-75) من عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب كأس حماة الأمة، وقيمة جائزته 66.000 درهم، ويتصدر الترشيحات "إي أس عجب".
وخصص الشوط الخامس لمسافة 1200 متر للخيول العربية الأصيلة "شروط" من عمر 4 سنوات فما فوق على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، وقيمة جائزته 70.000 درهم، وأبرز المرشحين "سما الغربية".
وخصص الشوط السادس لمسافة1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-85) من عمر 3 سنوات فما فوق على لقب ريزيليانس سبيريت للسرعة، وقيمة جائزته 66.000 درهم، وأبرز المرشحين "بوردر أيدج".
وخصص الشوط السابع لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-75) من عمر 3 سنوات فما فوق على لقب يونيون باور مايل، وقيمة جائزته 66.000 درهم، وأبرز المرشحين "زاباتا".

أخبار ذات صلة
112 خيلاً تتنافس في ختام كرنفال سباقات دبي بمضمار ميدان
«زاندفورت» و«رماس» و«تجاريد» أبطال «الكلاسيك» والديستاف بجبل علي
نادي أبوظبي للفروسية
الإمارات الكلاسيكي
الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
ابحث عن النشأة.. فالفيردي «قلب الأسد» ورجل مدريد الحديدي!!
الرياضة
ابحث عن النشأة.. فالفيردي «قلب الأسد» ورجل مدريد الحديدي!!
اليوم 15:15
«أبوظبي للزراعة» تعزز شراكاتها المؤسسية لدعم منظومة الأمن الغذائي
علوم الدار
«أبوظبي للزراعة» تعزز شراكاتها المؤسسية لدعم منظومة الأمن الغذائي
اليوم 15:07
الثأر والانتخابات الرئاسية يسيطران على قمة برشلونة وإشبيلية
الرياضة
الثأر والانتخابات الرئاسية يسيطران على قمة برشلونة وإشبيلية
اليوم 15:04
«جولي» بطل مهرجان 11 مارس للشطرنج بالعين
الرياضة
«جولي» بطل مهرجان 11 مارس للشطرنج بالعين
اليوم 15:00
«المطارحة» تخطف الأضواء في بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية
الرياضة
«المطارحة» تخطف الأضواء في بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©