راسل الأسرع في الحصة الوحيدة لتجارب شنغهاي

شنغهاي(أ ف ب)

سجل سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل أسرع زمن أمام زميله الإيطالي كيمي أنتونيلي الجمعة، في الحصة الوحيدة للتجارب الحرة في جائزة الصين الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1، في شنغهاي.

وفرض راسل، الفائز بالسباق الافتتاحي في أستراليا الأحد الماضي، هيمنته على التجارب دون أي منافسة، إذ سجّل أسرع زمن على الإطارات المتوسطة في الجزء الأول من الحصة، ثم وضع الإطارات اللينة قبل 12 دقيقة من النهاية وحقق زمناً قدره 1:32.741 دقيقة، متقدماً بـ0.120 ثانية على أنتونيلي.

وجاء سائق مرسيدس البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم الموسم الماضي، ثالثاً بفارق 0.555 ثانية عن راسل، تلاه زميله في الفريق الأسترالي أوسكار بياستري.

وحلّ في المرتبتين الخامسة والسادسة سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو والبريطاني لويس هاميلتون على التوالي.

وجاء سائق هاس البريطاني أوليفر بيرمان سابعاً، فيما اكتفى سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، بالمركز الثامن بفارق كبير بلغ 1.8 ثانية عن راسل.

وأكمل الألماني نيكو هولكنبرج (أودي) والفرنسي بيار جاسلي (ألبين) المراكز العشرة الأولى قبل انطلاق الحصة التأهيلية لسباق السرعة الأول هذا الموسم.

وكان أمام الفرق ساعة واحدة فقط لضبط إعدادات سياراتها على حلبة شنغهاي الدولية، التي تختلف كثيراً عن حلبة ملبورن التي استضافت الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي.

وتضم شنغهاي مستقيماً طويلاً ومنحنيات معقّدة عدة تتطلب إدارة مختلفة للطاقة والبطارية في السيارات الجديدة، التي تعتمد على انقسام 50-50 بين القوة التقليدية والكهربائية.

وشهدت الحصة انطلاقة صعبة لهاميلتون الذي فاز بسباق السرعة في الصين قبل 12 شهرا، إذ دار بسيارته بعد أن انغلقت المكابح في نهاية المستقيم الرئيسي، كما حصل اصطدام بسيط بينه وبين نوريس عند المنعطف الأخير.

وأُجبر سائق آر بي المبتدئ البريطاني أرفيد ليندبلاد على الانسحاب من مشاركته الأولى في حلبة شنغهاي بعد خمس لفات فقط، بسبب تصاعد دخان من قمرة القيادة.